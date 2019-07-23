مايكروسوفت تعلن رسميًا عن إستثمارها 1 مليار دولار في شركة OpenAI

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستقوم بإستثمار 1 مليار دولار أمريكي في شركة OpenAI. شرعت الشركتان في شراكة متعددة السنوات للعمل معًا على الذكاء الإصطناعي والتقنيات الأخرى من أجل منصة الحوسبة السحابية Microsoft Azure. وتجدر الإشارة إلى أن شركة OpenAI تأسست في البداية كمؤسسة غير ربحية في العام 2015 بتمويل بقيمة مليار دولار أمريكي من كبار مستثمري وادي السيليكون مثل Peter Thiel و Sam Altman و Reid Hoffman، وغيرهم من المستثمرين الكبار الآخرين.

كما أن شركة OpenAI أنشأت قسمًا ربحيًا في وقت سابق من هذا العام حتى تتمكن من جلب إستثمارات خارجية. توظف الشركة الباحثين في مجال الذكاء الإصطناعي لتحقيق تقدم في هذا المجال. وقد تم التركيز أيضًا على الآثار المترتبة عن الذكاء الإصطناعي وسلامته.

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تقول الشركة أن هذا الإستثمار من مايكروسوفت سيمكنها من تطوير ” الذكاء الإصطناعي العام “. هذا جزء أساسي من المجال الذي يعني أساسًا أن الحاسوب قادر على إتقان موضوع معين بشكل أفضل من البشر. وبالتالي، سيكون قادرًا على إتقان عدة مجالات أكثر من أي إنسان واحد.

وقال Sam Altman : ” نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يتم إطلاق ” الذكاء الإصطناعي العام ” بشكل أمن، وأن فوائده الإقتصادية موزعة على نطاق واسع “، وأضاف : ” إننا متحمسون لمدى مشاركة مايكروسوفت في هذه الرؤية “. وتقول شركة مايكروسوفت أنها ستعمل مع شركة OpenAI للمشاركة في بناء تقنيات جديدة للذكاء الإصطناعي على خدمتها للحوسبة السحابية، Microsoft Azure.