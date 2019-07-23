آبل قد تدفع 1 مليار دولار للإستحواذ على القسم المُشرف على المودمات في شركة Intel

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تتابع الأخبار المتعلقة بشركة آبل، فربما تكون قد سمعت عن التقارير التي تتحدث عن الكيفية التي تعمل بها شركة آبل لتطوير رقاقات المودم الخاصة بها من أجل هواتف iPhone المستقبلية. هذه ليست مهمة سهلة بأي حال من الأحوال، ونتيجة لذلك، فشركة آبل بحاجة بالتأكيد إلى كل المساعدة التي يمكن أن تحصل عليها، وهذا هو السبب في أنه ليس من المستغرب أن تضع القسم الذي يشرف على تطوير المودمات في شركة Intel نصب عينيها.

ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فيبدو أن شركة آبل تجري محادثات متقدمة للإستحواذ على القسم الذي يشرف على تطوير رقاقات المودم في شركة Intel، وهي الصفقة التي من شأنها أن تكلف شركة آبل ما يصل إلى 1 مليار دولار أمريكي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي نسمع هذه الشائعات، فقد تردد في شهر يونيو الماضي أن شركة آبل ما زالت تفكر في الإستحواذ على قسم المودمات في شركة Intel.

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وبالنسبة لأولئك الذين يتساؤلون لماذا تتطلع شركة Intel إلى التخلص من قسم المودمات الخاص بها، فقد جاء ذلك في أعقاب إعلان الشركة عن توقفها عن تطوير مودم 5G الخاص بها للهواتف الذكية. كان من المفترض في الأصل أن تقوم بتزويد شركة آبل بمودم 5G الخاص بها، ولكن تم إلغاء تلك الخطط لاحقًا عندما توصلت آبل إلى إتفاق للتسوية مع شركة كوالكوم، مما سمح لشركة آبل من جديد بإستيراد رقاقات المودم من شركة كوالكوم من أجل هواتفها الذكية.

وكما تعلمون على الأرجح، فشركة آبل تقوم الآن بتطوير المعالجات الخاصة بها، كما أنها معروفة بالإعتماد على نفسها كلما كان ذلك ممكنًا، وبالتالي فليس من المستغرب أن نسمع الآن بأن الشركة تحاول تطوير رقاقات المودم الخاصة بها أيضًا.