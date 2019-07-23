هاتف Redmi القادم مع كاميرا بدقة 64 ميغابكسل سيُخرج الصور بحجم 20 ميغابايت

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس فقط، قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi بالتشويق لهاتفها الذكي القادم بكاميرا 64 ميغابكسل التي لم نراها حتى الآن على أي هاتف ذكي. اليوم، ظهرت صورة تشويقية جديدة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo تكشف عن تفاصيل مثيرة للإهتمام حول هذه الكاميرا.

ووفقا للصورة التشويقية التي تم نشرها على الشبكة الإجتماعية الصينية المذكورة آنفًا، فسوف يكون بإستطاعة مستشعر 64 ميغابكسل المستخدم في هاتف Redmi القادم إخراج الصور بدقة لا تضاهى وبحجم ضخم يصل إلى 20 ميغابايت، وهذا ما يعني إحتفاظ الصورة بالكثير من المعلومات. يمكن لمستشعرات 48 ميغابكسل الحالية إلتقاط الصور بحجم يصل إلى 16 ميغابايت، لذلك قد لا تبدو زيادة 4 ميغابايت لكل صورة شيئًا كبيرًا، ولكنها زيادة كبيرة في الحجم.

ومع ذلك، دعونا لا ننسى أنه تمامًا مثل مستشعرات 48MP Quad Bayer الحالية، فإن الهدف الأساسي وراء إستخدام المستشعر 64 ميغابكسل ليس هو إلتقاط الصور بدقة 64 ميغابكسل. وبدلا من ذلك، فإن الغرض من هذا المستشعر هو إنتاج صور عالية الجودة بدقة 16 ميغابكسل، لذلك كل ذلك مجرد محادثات تسويقية. لا نزال متحمسون لإختبار هذا المستشعر المتطور.