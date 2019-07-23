فيديو ترويجي جديد من سامسونج يسلط الضوء على نقاط قوة كاميرا الهاتف Galaxy A80

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج اليوم بنشر مقطع فيديو جديد في قناتها الرسمية على اليوتيوب تسلط فيه الضوء على جودة ومرونة كاميرا الهاتف Galaxy A80 القابلة للدوران. تقوم آلية التقليب هذه بتدوير الكاميرا الرئيسية التي تبلغ دقتها 48 ميغابكسل، والكاميرا الواسعة الزاوية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا Time Of Flight نحو وجهك مباشرة، مما يتيح لك الإستفادة من قدراتها بالكامل.

تعمل الكاميرا الرئيسية التي تبلغ دقتها 48 ميغابكسل على إلتقاط الصور بجودة عالية ومقاطع الفيديو الذاتية بدقة 4K أيضًا. وبالإضافة إلى ذلك، فأنت لديك أيضًا كاميرا بزاوية مشاهدة واسعة جدًا تبلغ 123 درجة لإلتقاط الصور الذاتية الجماعية.

والأفضل من ذلك، تعمل ميزات سامسونج المتقدمة في وضع السلفي أيضًا. تعمل ميزة Super Steady على جعل الفيديوهات المصورة أثناء التنقل سلسة ومستقرة بحيث تبدو أفضل من الفيديوهات التي يتم فيها الإستعانة بتقنية EIS. وتساعدك ميزة Live Focus Video على البروز عن طريق طمس الخلفية.