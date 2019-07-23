الإعلان رسميًا عن الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro مع كاميرات أمامية منبثقة ومواصفات مميزة

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية، Honor التابعة لشركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro ليكونا بذلك أول هاتفين من العلامة التجارية Honor يملكان كاميرات أمامية منبثقة. كلا الهاتفين يتشابهان في العديد من الجوانب بإستثناء أن الهاتف Honor 9X Pro حصل على كاميرا إضافية في الخلف، والمزيد من الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية.

هواتف Honor 9X الجديدة تضم شاشات IPS LCD بحجم 6.59 إنش وبدقة +FullHD، وكاميرات أمامية منبثقة بدقة 16 ميغابكسل مع عدسات بفتحة 2.2. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد كلا الهاتفين كذلك بالمعالج HiSilicon Kirin 810 الثماني النوى الأحدث من شركة Huawei، وهو نفسه المعالج الذي إستخدمته شركة Huawei في الهاتف Huawei Nova 5.

وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية، فالهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro يضمان كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.8، وكاميرا لإستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل، في حين حصل الهاتف Honor 9X Pro على كاميرا إضافية واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل. وبغض النظر عن الكاميرات، فقد تم تزويد الهاتف Honor 9X Pro بـ 8GB من الذاكرة العشوائية، في حين تم تزويد الهاتف Honor 9X بـ 4GB أو 6GB من الذاكرة العشوائية.

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وفيما يخص الذاكرة الداخلية، فسوف يكون الهاتف Honor 9X Pro متوفرًا بـ 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية، في حين سيكون الهاتف Honor 9X متوفرًا بـ 64GB أو 128GB من الذاكرة الداخلية مع العلم بأن كلا الهاتفين يملكان منفذ للذاكرة الخارجية MicroSD. وبصرف النظر عن الذاكرة الداخلية، فقد تم تزويد كلا الهاتفين كذلك بمستشعر بصمات الأصابع في الجانب، وببطاريات بسعة 4000mAh تدعم الشحن بقوة 10W من خلال منفذ USB Type-C المتواجد بجانب منفذ السماعات 3.5mm.

وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro يدعمان مختلف تقنيات الإتصال اللاسلكية الأساسية، بما في ذلك WiFi والبلوتوث و GPS، فضلا عن شبكات الجيل الرابع، كما أنهما يأتيان بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة EMUI 9.1. وفيما يخص الألوان، فسوف يكون الهاتف Honor 9X متوفرًا باللون الأزرق والأحمر، في حين سيكون الهاتف Honor 9X Pro متوفرًا باللون الأسود الأرجواني المتدرج.

عمومًا، سيصبح الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro متوفرين للشراء في الصين إبتداء من 30 يوليو، وإليكم أدناه أسعار جميع إصدارات كلا الهاتفين بالعملات الأجنبية الأكثر تداولاً في العالم :