iPhone XR كان الآيفون الأكثر مبيعات في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - لم تكن هواتف iPhone المنخفضة التكلفة مثل iPhone 5C و iPhone SE بالضرورة أكثر هواتف iPhone مبيعًا. بدلاً من ذلك، ذهب هذا الشرف إلى هواتف iPhone الباهظة، ولكن يبدو أن هذا تغير مع iPhone XR الذي كشفت لنا أحدث الإحصائيات والأرقام الصادرة من مؤسسة CIRP المتخصصة في بحوث السوق أنه كان الهاتف الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الثالث من العام 2019.
وبالنسبة لمن يتساءل عن مدى نجاحه بالمقارنة مع الطرازات الأخرى مثل iPhone XS و iPhone XS Max، فيبدو أن نجاحه كان كبيرًا. تدعي مؤسسة CIRP أن iPhone XR كان يمثل 48 في المئة من مبيعات iPhone في ذلك الربع، في حين مثل كل من iPhone XS و iPhone XS Max نسبة ضئيلة.
ليست هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن الأداء الجيد للهاتف iPhone XR. وذلك لأن iPhone XR يحتوي على معظم الميزات التي يتمتع بها iPhone XS و iPhone XS Max، في حين يأتي بسعر أرخص. وبالتأكيد، كان يتوجب على المستهلكين التخلي عن بعض الميزات، مثل الكاميرا الخلفية المزدوجة، وإستخدام شاشة LCD بدلاً من OLED، ولكن بخلاف ذلك، فإنه يشبه إلى حد ما iPhone XS و iPhone XS Max.
ومن المتوقع أن تقوم شركة آبل بالكشف عن خليفة iPhone XR في وقت لاحق من هذا العام، والخبر السار هو أنه من المتوقع أن تقوم شركة آبل بتضمين كاميرتين في الواجهة الخلفية لخليفة iPhone XR، مما سيساعد على زيادة معدل تبنيه وجلبه إلى مرتبة أقرب من iPhone XS و iPhone XS Max.
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