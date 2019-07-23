خلل في تطبيق Facebook Messenger For Kids يلغي كليًا الهدف الأساسي من إنشاء التطبيق

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى ميزات تطبيق Facebook Messenger for Kids هو أنه يمنع المستخدم من الدردشة مع جهات اتصال غير مصادق عليها. هذا يعني أن الأطفال الذين يستخدمون التطبيق سيكون بمقدورهم الدردشة فقط مع أشخاص يعرفونهم ووافق عليهم آبائهم، وبالتالي منع الغرباء من التواصل مع أطفالك.

ومع ذلك، يبدو أنه تم إكتشاف خلل في التطبيق في الأونة الأخيرة يلغي الهدف الأساسي من إنشاء هذا التطبيق في المقام الأول. هذا الخلل في التصميم يمكن من خلاله إضافة الأطفال إلى دردشة جماعية عن طريق صديق تحتوي على أعضاء ربما لم يتم الموافقة عليهم من قبل آبائهم.

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في تنبيه يستلمه الوالدان من الفيسبوك، يقول ” لقد وجدنا خطأ تقنيًا يسمح لصديق الإبن بإنشاء محادثة جماعية مع الإبن ومع أكثر من صديق لصديق الإبن. نريد منك أن تعرف أننا أوقفنا المحادثات الجماعية هذه حتى نتأكد من عدم السماح بإجراء محادثات جماعية كهذه في المستقبل “.

ومن غير الواضح لكم من الوقت ظل هذا الخلل موجودًا، ولكن تم إضافة ميزة الدردشة الجماعية لتطبيق Facebook Messenger For Kids في شهر ديسمبر من العام 2017، وبالتالي فقد يكون هذا الخلل موجودًا منذ ذلك الحين. نأمل أن تأتي الفيسبوك بحل لهذا الخلل، ولكن حتى ذلك الحين، تم تعطيل ميزة الدردشة الجماعية.