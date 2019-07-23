تكنولوجيا: هواوي تدفع الإصدار الثابت من واجهة EMUI 9.1 لعدد 10 من هواتفها الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الصيني اليوم في دفع الإصدار الثابت من واجهة EMUI 9.1 لمجموعة من هواتف Honor وأيضاً إصدارات هواوي والتي تقدم تحسينات ومميزات جديدة لإصدارات الشركة.

كانت شركة هواوي قد بدأت في إجراء معاينة على تحديث واجهة EMUI 9.1 منذ شهر أبريل الماضي، واليوم تبدأ رسمياً في دفع الإصدار الثابت لمجموعة من هواتف هواوي وأيضاً هواتف Honor حيث تشمل القائمة المقرر أن تحصل على التحديث في البداية عدد 10 هواتف.

ولقد جاء إعلان هواوي اليوم عبر Weibo عن قائمة الهواتف المقرر أن تحصل على تحديث EMUI 9.1، حيث ترتكز الواجهة على نظام تشغيل Android Pie، كما تأتي بمجموعة من التحسينات، ومعالجة لبعض الثغرات مع تقنية Turbo 3.0 في كرت الشاشة.

Advertisements

أيضاً من المتوقع أن تدعم تقنية Turbo 3.0 في هواتف هواوي وHonor ميزة توفير شحن البطارية مع آداء أسرع وأفضل في الألعاب، كما يأتي تحديث الواجهة بتقنية EROFS التي تعمل على زيادة سرعة قراءة البيانات بنسبة 20%، وتوفير حتى 2% من سعة الذاكرة.

قائمة بهواتف هواوي وHonor المقرر تحديثها إلى EMUI 9.1

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei nova 3

Honor 10

Honor V10

Honor Play

المصدر

اعلان

