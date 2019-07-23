واتساب... حل 'محرج' في التحديث الجديد

وتقدم الميزة هذه حلا مفيدا للمستخدمين الذين لا يريدون أن يعرف أصدقاؤهم أنهم شاهدوا الرسالة، أو أنهم على اتصال بالإنترنت.

وكشفت تغريدة نشرها متابع الأخبار التقنية على "تويتر"، WABetaInfo، أن الميزة ستكون متاحة على هواتف "آيفون" في المستقبل.

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وقال WABetaInfo، الذي يرصد الميزات الجديد على الإصدار التجريبي من تطبيق "واتس آب" (بيتا): "تتمثل الميزة في ظهور إشعار الرسالة الصوتية الواردة على نظام iOS. ستكون متاحة في المستقبل (ربما في تحديث رئيس مع ميزات أخرى)".

ويمكن أن يوفر مفهوم القدرة على تشغيل الرسائل الصوتية عبر الإشعارات الظاهرة على شاشة القفل، الكثير من الوقت للمستخدمين، ولكنه لا يخلو من العيوب، حيث يمكن تشغيل الرسالة الصوتية بصوت عال عن طريق الخطأ.

ولا شك أن تطبيق المراسلة المملوك من قبل "فيسبوك" يبحث عن طريقة للتأكد من عدم تعريض المستخدمين للإحراج، بالضغط على الرسائل صدفة أو دون قصد.

تجدر الإشارة إلى أن موعد إصدار الميزة غير معروف، كما لا يعلم الخبراء هل ستكون متاحة على أنظمة "أندرويد".