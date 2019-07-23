Huawei قد تعاني من حظر الولايات المتحدة الأمريكية مجدداً في المستقبل

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Huawei عانت من ازمة كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب اتهامات التجسس و التنصت على الشركة. حيث ان الشركة قد تم اتهامها بزرع اجهزة تنصت و تجسس بداخل اجهزتها الخاصة بشبكات الإتصال او الهواتف المحمولة للنسخ التي تباع في الاسواق الأوروبية و الأمريكية. و مما عزز هذه التهم هو كون الشركة تابعة بنسبة للحكومة الصينية. و هذا قد سبب افتعال ازمة كبيرة بدأت بسببها الشركات الأمريكية بحظر التعامل مع شركة Huawei التي عانت بشدة نتيجة انقطاع العلاقات مع العديد من الشركات المهمة مثل Qualcomm و Intel و ARM. و لكن الأزمة قد تم حلها بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسماح بإستيراد المنتجات الخاصة بالشركة و ايقاف الحظر على منتجات الشركة مما اعاد للشركة تعاونها مع باقي الشركات من جديد. و لكن ظهر تطور مفاجئ في الأزمة. حيث انه ظهرت وثائق تثبت انتهاك الشركة للوائح التصدير الأمريكية و انها تتدخل بمشروعات في كوريا الشمالية مخالفة لهذه اللوائح

التفاصيل

نشرت واشنطن بوست وثيقة تعلن بها ان شركة Huawei قد تعاقدت مع شركة باندا الصينية على تنفيذ عدد من المشاريع بداخل دولة كوريا الشمالية لمدة 8 سنوات على الأقل. و هذه المشاريع تقوم بها الشركة بالإستعانة بمعدات و تقنيات امريكية مما يحظر لوائح و قوانين التصدير الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية. حيث ان اللوائح تنص على حظر توريد معدات تحتوي على اكثر من 10% من مكونات الولايات المتحدة الأمريكية الى كوريا الشمالية. مما يضع هذه الوثائق ضمن المواد المطروحة في اجتماع المديرين التنفيذيين لكبار شركات التقنية في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الإثنين القادم. هذا الإجتماع دعا اليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة الأزمة الخاصة بشركة Huawei و مناقشة الحظر المفروض على الشركة.

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تعليق المملكة المتحدة على ازمة Huawei

العلاقة بين المملكة المتحدة و الشركة هي علاقة تعاقد بين الحكومة البريطانية و شركة Huawei في تطوير شبكات الجيل الخامس في المملكة المتحدة. و قد كان قرار المملكة في هذا الأمر هو استمرار التعاون بين الحكومة و الشركة في الوقت الراهن قبل اتخاذ اي قرار بشأن الحظر او السماح. و قال وزير الثقافة الإنجليزي جيرمي رايت “الحكومة ليست في وضع يمكنها بعد من تحديد المشاركة التي ينبغي ان تقوم بها هواوي في توفير شبكات الجيل الخامس في المملكة المتحدة. ومن الخطأ اتخاذ قرارات محددة فيما يتعلق بشركة هواوى” حيث ان حظر الشركة قد يكلف الحكومة الإنجليزية خسائر اقتصادية تقدر بـ7 مليارات جنيه استرليني

تعليق Huawei على الأمر

علق متحدث بإسم الشركة على الأمر و قال لصحيفة واشنطن بوست “تلتزم هواوى تماما بالامتثال لجميع اللوائح والقوانين السارية فى البلدان التى تعمل بها بما في ذلك جميع قوانين ولوئح مراقبة الصادرات والعقوبات “. وأضاف بأن قرار حظر الشركة سيضر بمليارات المستهلكين. و لكن على كل حال فإن مصير الشركة الآن متوقف على الإجتماع بين دونالد ترامب مع رؤساء كبار الشركات. فإن اي قرار يسفر عنه الإجتماع سيكون حاسماً بشأن شركة Huawei. و اذا عاد الحظر فهذا ليس بأمر سهل على الشركة فكلنا نعلم ما حدث للشركة من الحظر الماضي