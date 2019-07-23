صدور EMUI 9.1 في نسخ ثابتة على 10 أجهزة من هواتف هواوي وهونر

بدأت إختبارات EMUI 9.1 على مجموعة من أجهزة هواوي وهونر في شهر إبريل الماضي والآن أصبح النظام ثابتاً ومستقراً على 10 هواتف ستبدأ في الحصول عليه.

أعلنت شركة هواوي ثبات النظام من خلال شبكة التواصل الإجتماعي الصينية Weibo وقالت بأن سبعة أجهزة من هواوي وثلاثة من هونر سيحصلون على التحديث قريباً وسيكون التحديث نسخة ثابتة ومستقرة من النظام بدون اي أعطال أو مشاكل.

تحديث النظام الجديد سيجلب تغييرات واجهة Android Pie الجديد ويقدم مجموعة تحسينات متنوعة على النظام ووضع GPU turbo 3.0 الجديد الذي يسمح بزيادة أداء وحدة الروسوميات في اللعبة لتحصل على أداء أقوى مع الألعاب.

النظام يأتي أيضاً مع نظام ملفات EROFS الذي يزيد سرعة التعامل مع محتوى الجهاز بنسبة 20% ويوفر لك حوالي 2 جيجابايت من مساحة التخزين على الجهاز، بالطبع لأن التصريح والمعلومات قادمة من الصين فهذا يعني أن نسخ النظام ستكون الصينية التي لا تعمل ببرمجيات جوجل وسننتظر لبعض الوقت حتى تصدر نسخة تدعم برمجيات جوجل في شكل نسخ عالمية.

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الهواتف التي ستحصل على EMUI 9.1 هي :

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei nova 3

Honor 10

Honor V10

Honor Play

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