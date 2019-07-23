4.4 مليار درهم أرباح "مجموعة اتصالات" الصافية الموحدة خلال النصف الأول من العام 2019 وبنمو...

أبوظبي - الخليج 365 :

أعلنت "مجموعة اتصالات" اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من العام الجاري 2019 والمنتهي في 30 يونيو 2019.

أبرز النتائج المالية والتطورات خلال النصف الأول من العام 2019:

وصلت قاعدة مشتركي "مجموعة اتصالات" إلى 143مليون مشترك، وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 2%.

وصلت قيمة إيرادات "مجموعة اتصالات" الموحدة خلال النصف الأول من العام 2019 إلى 25.9 مليار درهم، في حين وصلت أرباحها الصافية الموحدة إلى 4.4 مليار درهم، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 3.1%.

وصل إجمالي قيمة الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الموحدة الى 13.3 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 2%، نتج عن هامش فائدة وضريبة واستهلاك وإطفاء وصلت نسبته إلى 52 %.

"اتصالات" تطلق أول أجهزة هواتف ذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا داعمة لشبكة الجيل الخامس.

"اتصالات" أول مشغل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوفر شبكة الجيل الخامس 5G في مطار دولي، حيث أصبح مبنى مطار أبوظبي الجديد أول مطار دولي في المنطقة يتمتع بتغطية شبكة الجيل الخامس وبسرعة تحميل بيانات عالية تصل إلى 1 جيجابت في الثانية.

"اتصالات" تطلق المحفظة الإلكترونية e-Wallet، للخدمات المصرفية الرقمية الجديدة عبر الهواتف المتحركة، بالتعاون مع "نور بنك".

"اتصالات" و"مايكروسوفت" تتعاونان لتزويد الهيئات الحكومية، والشركات الكبيرة، والشركات الصغيرة والمتوسطة بأحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة وتمكين التحوّل الرقمي.

برنامج المسرعات "المستقبل الآن" التابع لشركة "اتصالات" يطلق ثلاثة تحديات جديدة في مجالات «Multicloud»، و «التأمين حسب الطلب»، و «Industrial IoT»، إضافة إلى توقيع 5 خمس اتفاقيات جديدة مع شركات ناشئة للمرحلة القادمة.

"اتصالات" تطلق مركز التميز الروبوتي، لتوفير العديد من الحلول الآلية المبتكرة التي ترتقي بالأداء، وتعزز من مستويات رضا المشتركين.

"اتصالات" تطلق آلة بيع ذاتية للهواتف الذكية هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات.

"اتصالات" تتيح تطبيق "بسمات" لجميع سكان دولة الإمارات وزوارها.

"اتصالات" تنال جائزة رائدة القطاع الخاص للتدقيق الداخلي من قبل جمعية المدققين الداخليين في الإمارات.

التقدير العالمي:

"اتصالات" أقوى علامة تجارية لقطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، من قبل وكالة "براند فاينانس" العالمية.

الإمارات العربية المتحدة الأولى عالمياً وللعام الثالث على التوالي، من حيث نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية للمنازل (FTTH)، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المجلس العالمي للألياف الضوئية.

تصريح رئيس مجلس إدارة "مجموعة اتصالات":

وتعليقاً على النتائج المالية قال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة "مجموعة اتصالات"، "يأتي أداء ’مجموعة اتصالات‘ خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 للتأكيد على ريادتها لقطاع الاتصالات في المنطقة من خلال الحفاظ على زخم أعمالها الرئيسية، وتمتعها بمرونة عالية في المجال الرقمي، مستندة على رؤيتها الجريئة لـ ’قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات‘".

مضيفاً "يعتبر إطلاق أول شبكة للجيل الخامس 5G في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنجازاً رئيسياً، خاصة وأنه سيتيح الكثير من الفرص الواعدة ويضيف قيمة للمشتركين والمساهمين على حد سواء، كما سيعمل على تسريع وتحفيز العديد من الخدمات الرقمية، حيث قامت ’اتصالات‘ مؤخرا بإطلاق الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة عبر الهواتف المتحركة e-Wallet أو المحفظة الإلكترونية - والتي تعتبر خطوة فعالة نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات في التحول الرقمي".

وأضاف السويدي، أتقدم بجزيل الشكر الى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على الرؤية الثاقبة وعلى الدعم الدائم والمستمر لقطاع الاتصالات، كما أود أن أشكر العملاء والمساهمين على ثقتهم الكبيرة التي حفّزت "مجموعة اتصالات" على مواصلة التقدم، ويطيب لي أن أشيد أيضا بجهود فريق الإدارة وجميع العاملين في تمكين "الرؤية الرقمية"، عبر التركيز على استراتيجية المجموعة طويلة الأمد للنمو وتقديم قيمة مضافة للمشتركين والمساهمين.

تصريح الرئيس التنفيذي لــ "مجموعة اتصالات":

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وبهذه المناسبة قال المهندس صالح عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لــ "مجموعة اتصالات"، "إن أداء ’مجموعة اتصالات‘ المالي خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 ، يؤكد على مدى الجهود الكبيرة التي تبذلها المجموعة في بناء الشبكات المستقبلية والاستثمار فيها، مع التركيز على تمكين الابتكار، وتسريع عملية التحول الرقمي عبر مختلف عملياتها".

مضيفاً "في الوقت الذي يأتي فيه معرض إكسبو 2020 دبي ليصبح أول مؤسسة كبرى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا تحصل بالشراكة مع "اتصالات" على خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات، تعتز ’ اتصالات‘ اليوم بما حققته من إنجازات غير مسبوقة على صعيد شبكة الجيل الخامس 5G، حيث كانت أول مشغل اتصالات في المنطقة يطلق أول شبكة جيل خامس تجارية. ومن خلال إطلاق هذه الشبكة وإطلاق أول هاتف من نوعه في المنطقة داعم لهذه الشبكة، فقد نجحت ’اتصالات‘ في إتاحة الفرصة لعملائها في دولة الإمارات للتمتع بتجربة المزايا التي توفرها تقنية الجيل الخامس قبل الكثير غيرهم، هذا إضافة إلى نجاح ’اتصالات‘ في تمكين الزوار داخل مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد من التمتع بميزة الاتصال فائق السرعة التي توفرها شبكة الجيل الخامس، وهو ما يجعل مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد، أول مطار في المنطقة مغطى بشبكة الجيل الخامس".

وأكد العبدولي على أن "هذه الإنجازات الفريدة على مستوى المنطقة، أصبحت ممكنة نتيجة للتركيز والالتزام بالأولويات الاستراتيجية الرئيسية، والتي ستعمل على تحقيق مستقبل رقمي أكثر ذكاءً، وتفتح الفرص للتفاعل مع المشتركين والعملاء بطرق جديدة. إن ’اتصالات‘ على ثقة بأن شبكة الجيل الخامس ستغير، الطريقة التي نعمل ونتفاعل بها فيما بيننا عن طريق إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات والقطاعات المختلفة لاسيما الاقتصادية منها ".

واختتم المهندس صالح عبدالله العبدولي تصريحه بشكر قيادة دولة الإمارات الحكيمة على دعمها الدائم والمستمر للمجموعة، والعملاء على ثقتهم الراسخة وولائهم المستمر، والمساهمين على تشجيعهم المتواصل، لافتاً إلى أن "اتصالات" تضع عملائها في صميم كل ما تقوم به من أعمال، ومؤكداً على أن تركيز "مجموعة اتصالات" سيبقى منصباً على مواصلة استثماراتها في الحلول والشبكات المستقبلية، وتقنيات الجيل القادم، وبما يسهم في توفير خدمات وحلول رائدة ومبتكرة وغير مسبوقة للعملاء من الأفراد والشركات على حد سواء.

قاعدة المشتركين:

وصلت قاعدة مشتركي "اتصالات" في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من العام 2019 إلى 12.4مليون مشترك، في حين بلغ إجمالي قاعدة مشتركي "مجموعة اتصالات" 143 مليون مشترك، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 2%.

الإيرادات والأرباح الصافية:

وصلت قيمة إيرادات "مجموعة اتصالات" الموحدة إلى 25.9 مليار درهم، في حين وصلت قيمة الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي إلى 4.4 مليار درهم، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 3.1%، نتجت عن هامش صافي ربح بلغت نسبته 17%.

الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء:

وصل إجمالي قيمة الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الموحدة الى13.3 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 2 %، نتج عن هامش فائدة وضريبة واستهلاك وإطفاء وصلت نسبته إلى 52 %.

ربحية السهم: