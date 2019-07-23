تكنولوجيا: HONOR تعلن عن MagicBook Pro بحجم 16.1 إنش وتصميم معدني نحيف وسعر يبدأ من 799دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة HONOR الآن عن أحدث أجهزة الحاسب MagicBook Pro الذي يأتي بتصميم معدني نحيف مع حجم شاشة 16.1 إنش وإختيارات من الجيل الثامن معالجات إنتل Core i5 أوCore i7، مع سعر يبدأ من 799 دولار.

في فعاليات مؤتمر HONOR 9X الذي عقد اليوم في الصين قدمت العملاق الصيني أيضاً إصدارها الجديد من أجهزة الحاسب MagicBook Pro، الذي يأتي بعد إصدار العام الماضي MagicBook.

ويتميز الإصدار الجديد MagicBook Pro بسماكة 16.9مم، ووزن 1.7 كجم، كما يأتي بشاشة 16.1 إنش مميزة بجودة عرض Full HD، مع إطارات نحيفة بسماكة 4.9مم، كما تشغل الشاشة 90% من إطار جهاز الحاسب.

ويدعم جهاز MagicBook Pro الجيل الثامن من معالجات MagicBook Pro مع نموذج يأتي بمعالج Core i5، ونموذج يضم معالج Core i7، أيضاً يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة 512 جيجا بايت في ذاكرة SSD، كما ينطلق هذا الإصدار بكرت شاشة GeForce MX250 من NVIDIA.

أيضاً يتميز جهاز MagicBook Pro بتصميم معدني كامل، ويضم اثنان من المراوح المخصصة للتبريد ودعم آداء أفضل في جهاز الحاسب، كما يدعم الحاسب بطارية بقدرة 56Wh لعمر شحن يصل إلى 14 ساعة.

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جهاز HONOR MagicBook Pro يأتي بمنفذ USB C، و3 من منافذ USB 3.0 فئة A، مع مدخل HDMI، كما يدعم تقنية WiFi 802.11 ac بتردد 2.4GHz و 5GHz، والبلوتوث 5.

ومن المقرر أن تقدم HONOR جهاز MagicBook Pro بلون فضي، بسعر يبدأ من 799 دولار للنموذج المميز بمعالج Core i5 وذاكرة 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 512 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج المميز بمعالج Core i7 وذاكرة 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 901 دولار، أيضاً ينطلق أعلى نموذج للجهاز بمعالج Core i7 وذاكرة 16 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 1 تيرابايت بسعر 1162 دولار، حيث يتوفر الجهاز للحجز المسبق اليوم وينطلق في أسواق الصين في 29 من يوليو.

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