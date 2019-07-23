Xiaomi تشوق للهاتف BlackShark 2 Pro مع تصميم خلفي مماثل

فاطمة أيت طالب - دبي - العلامة التجارية الفرعية BlackShark التابعة لشركة Xiaomi والمتخصصة في إنشاء الهواتف الذكية الموجهة في الأساس للاعبين، ذاهبة للكشف عن نسخة جديدة من الهاتف BlackShark 2 قريبًا. ولقد أكدت لنا العلامة التجارية الصينية بالفعل أنها ذاهبة للكشف عن هذا الهاتف الجديد والذي يُطلق عليه إسم BlackShark 2 Pro في اليوم 30 من شهر يوليو الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد تم نشر أحدث صورة تشويقية لهذا الهاتف على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، ولا تقدم لنا سوى التصميم الخلفي للهاتف القادم.

على الرغم من أن الشكل الخارجي للتصميم مماثل إلى حد ما لتصميم الهاتف BlackShark 2 الحالي بإستثناء الخطين العموديين. إحدى النظريات التي لدينا هي أنها قد تكون أشرطة LED جديدة قابلة للتخصيص تم نقلها من أطراف BlackShark 2. ونتساءل عما إذا كان الهاتف BlackShark 2 Pro سيحتفظ بشعار S المضيء في الخلف.

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الهاتف BlackShark 2 Pro الجديد سيضم المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB. هذا تقريبًا كل ما نعرفه عن الهاتف BlackShark 2 Pro حتى الآن.

وفي إختبارات الأداء على منصة Geekbench، سجل الهاتف BlackShark 2 Pro نحو 11304 نقطة في إختبار النوى المتعددة، والفضل في ذلك يعود إلى المعالج +Snapdragon 855 الجديد من شركة كوالكوم والذي قالت بأنه يحسن أداء المعالج المركزي بنسبة 4.2%، وأداء معالج الرسوميات بنسبة 15% مقارنة مع المعالج Snapdragon 855 الحالي.

لم نرى بعد التغييرات المادية الأخرى التي ستصل مع الهاتف BlackShark 2 Pro. ترقبوا المزيد عن الهاتف BlackShark 2 Pro بمجرد إنعقاد حدث الإعلان الرسمي عنه في اليوم 30 يونيو بالصين.