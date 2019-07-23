Nintendo قد تواجه دعوى قضائية جماعية بسبب مشكلة ” إنجراف ” أيادي التحكم Joy-Con

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأونة الأخيرة، كانت هناك تقارير تفيد بوجود عدد متزايد من ملاك Nintendo Switch الذين يواجهون مشاكل مع أيادي التحكم القابلة للفصل Joy-Cons، حيث يبدو أنها ” تنجرف ” من تلقاء نفسها خلال اللعبة، وهذا هو الأمر الذي من شأنه أن يكون مزعجًا إلى حد ما. لا يبدو أن لدى شركة Nintendo أي رد رسمي على المشكلة، أو الإجراءات المعمول بها لمعالجة المشكلة، وهو ما قد يشكل مشكلة الآن للشركة اليابانية.

قدم المحامون في Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith دعوى قضائية ضد شركة Nintendo في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث زعموا أن شركة Nintendo باعت أيادي التحكم القابلة للفصل Joy-Cons على الرغم من علمها بوجود مشاكل فيها. كما تزعم الدعوى أن شركة Nintendo إنتهكت قوانين الإحتيال في كاليفورنيا إلى جانب قوانين الضمان الفيدرالية والولائية، وتسعى للحصول على تعويضات مالية.

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أصدرت شركة Nintendo منذ ذلك الحين بيانًا لموقع The Verge قالت فيه : ” في شركة Nintendo، نفتخر بشكل كبير بإبتكار منتجات عالية الجودة ونقوم بإستمرار بإضافة تحسينات عليها. نحن على علم بالتقارير الأخيرة التي تفيد بأن بعض وحدات Joy-Cons لا تستجيب بشكل صحيح. نريد أن يستمتع عملاؤنا بإستخدام Nintendo Switch، وإذا كان أي شيء أقل من هذا الهدف، فإننا نشجعهم دائمًا على زيارة http://support.nintendo.com حتى نتمكن من تقديم المساعدة لهم “.

من غير الواضح ما إذا كانت الدعوى الجماعية ستستمر، ولكن من الآمن القول بأن هناك العديد من اللاعبين الذين لا يشعرون بسعادة غامرة حيال ذلك.