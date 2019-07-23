تحديث EMUI 9.1 الرسمي والمستقر يبدأ بشق طريقه الآن إلى 10 هواتف من Huawei و Honor

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة Huawei بإختبار تحديث EMUI 9.1 في شهر أبريل الماضي، وأصبحت 10 هواتف ذكية الآن جاهزة للإنتقال إلى النسخة الرسمية والمستقرة من واجهة Huawei الجديدة. في الواقع، لقد أعلنت شركة Huawei في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن سبعة هواف ذكية من Huawei وثلاثة هواتف من Honor بدأت الآن بتلقي تحديث EMUI 9.1.

لا تزال واجهة المستخدم الجديدة تستند على نظام Android 9 Pie، ولكنها تجلب العديد من التحسينات لنظام التشغيل وإصلاح مجموعة من الأخطاء، فضلا عن إضافة وضع الألعاب GPU Turbo 3.0 الذي يعمل على تعزيز أداء الرسوميات لتوفير أفضل تجربة أثناء اللعب مع تحسين عمر البطارية قدر الإمكان. وعلاوة على ذلك، فتحديث EMUI 9.1 الجديد يجلب معه كذلك نظام الملفات الجديد EROFS من شركة Huawei والذي سيزيد من سرعة القراءة بنسبة 20% ويوفر حوالي 2GB من الذاكرة التخزينية المخصصة لنظام التشغيل.

إليك القائمة الكاملة للأجهزة التي بدأت الآن بتلقي تحديث EMUI 9.1 الرسمي والمستقر. ضع في إعتبارك أن الإعلان يأتي من الصين، لذلك قد يتعين على النسخ العالمية من هذه الهواتف الذكية العشرة المزودة بخدمات Google Play Services الإنتظار لفترة أطول قليلاً قبل أن تحصل على التحديث أيضًا :