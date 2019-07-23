معهد الفلك يعلن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى.. والإجازة 9 أيام

كتب: ضياء السقا
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد وقفة عرفات، وعيد الأضحى المبارك لعام 2019.
وقال المعهد في بيان له، إن السبت الموافق 10 أغسطس، سيكون وقفة عرفات، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد، الموافق 11 من نفس الشهر.
ومن المنتظر أن يحصل المصريون على إجازة 9 أيام، حيث أن الجمعة 9 أغسطس عطلة رسمية، وبعدها السبت وقفة عرفات، ومن الأحد إلى الأربعاء عيد الأضحى، والخميس 15 أغسطس موعد العودة للعمل، ولكن الأغلب يأخذه إجازة سنوية، وبعده الجمعة والسبت عطلة.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة المالية، تقديم مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس، لتبدأ اعتبارا من ٨ من الشهر نفسه، تيسيرًا على العاملين بالدولة، بمناسبة عيد الأضحى.
وجاء ذلك حتى يتسنى للموظفين، صرف المرتبات قبل عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق 11 أغسطس 2019.
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