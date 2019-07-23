صدور تحديث IOS 12.4 لأجهزة الأيفون والآيباد

يصدر اليوم تحديث iOS 12.4 الجديد لأجهزة الأيفون والآيباد وتحديث WatchOS 5.3 لساعات آبل الذكية وتحديث 10.14.6 لأنظمة MacOS Mojave.

ولكن ليست هذه المفاجئة، المفاجئة حقاً هي أن آبل قامت بإصدار تحديثين جديدين للأجهزة التي توقفت عن الحصول على تحديثات جديدة وهما نظامي iOS 9.3.6 للأجهزة التي توقفت عند iOS 9 وتحديث iOS 10.3.4 للأجهزة التي توقفت عند تحديث iOS 10 .

تحديثات الأجهزة المتوقفة تعمل على إصلاح خطأ وثغرة في نظام GPS الخاص بالهواتف مما يجعل تحديد المواقع ليس بالجودة المطلوبة، التحديث الجديد يعالج كل هذه الأمور ويحسن من تتبع إشارة GPS ليزيد من جودة الخرائط.

نظام IOS 12.4 يأتي بخاصية هامة جداً وهي إمكانية نقل بياناتك من هاتف أيفون قديم إلى آخر جديد عن طريق شبكة الـ Wifi مباشرةً دون الحاجة إلى تحميل اي برامج أثناء عملية تنصيب الأيفون الجديد كما أنه يأتي بتحديث أمني لبرنامج Walkie-Talkie على أجهزة apple watch والذي سيعمل مجدداً في حالة تحميل نظام WatchOS 5.3 على الأجهزة.

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باقي التحديثات التي يأتي بها النظام الجديد تأتي بشكل عام على تطبيق الأخبار Apple News بالإضافة إلى إضافة دعم جهاز Homepod في اليابان وتيوان.

أما عن الساعات الذكية فإن النظام الجديد يعيد تشغيل تطبيق Walkie-talkie ويتيح إستخدام تطبيق رسم القلب ECG على ساعات آبل من العائلة الرابعة في سنغفورة وكندا مع تنبيهات إضطرابات القلب.

اما عن نظام MacOS Mojave فإنه يحمل نفس التعديلات والتحديثات على تطبيق Apple News ويعالج بعض المشاكل المتعلقة بإدارة الأقراص وتشغيل الـ Media ومشاركة الملفات عبر خاصية SMB.

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