تكنولوجيا: خلل في تصميم Messenger Kids أدى إلى إنضمام الأطفال إلى محادثات جماعية غير مصرح بها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة الفيس بوك تطبيق Messenger Kids لتتيح للأطفال إجراء محادثات مع أشخاص أخرين بعد موافقة الآباء، إلا أن خلل في تصميم الفيس بوك لهذا التطبيق أدى إلى إنضمام الكثير من الأطفال إلى محادثات جماعية أو إجراء محادثات مع جهات غير مصرح بها.

أكد متحدث من شركة الفيس بوك على إخطار أولياء الأمور بالخلل الذي طرأ في تطبيق Messenger Kids مؤخراً والذي أدى إلى إنضمام الأطفال إلى محادثات جماعية أو بدء التحدث مع جهات غير مصرح بها.

ولقد جاء تطبيق Messenger Kids من الفيس بوك منذ البداية لتوفير الحماية للأطفال لإجراء المحادثات مع جهات تم الموافقة عليها مسبقاً من قبل أولياء الأمور، إلا أن هذا الخلل الذي ظهر في تصميم التطبيق أدى إلى خطأ في نظام الحماية الخاص بالتطبيق.

ولقد قامت شركة الفيس بوك بإغلاق هذه المحادثات الغير مصرح بها خلال الفترة الماضية، كما بدأت بإخطار أولياء الأمور وتنبيه المستخدمين لهذا الخلل، إلا أن شركة الفيس بوك لم تقدم تصريحات رسمية عن هذا الخلل، إلا أنها وجهت رسالة فقط للمستخدمين وأولياء الأمور جاء فيها:

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“لقد رصدت شركة الفيس بوك خطأ في تطبيق Messenger Kids يتيح لأصدقاء الأطفال إنشاء مجموعات محادثات وضم الأطفال لهذه المجموعات مع جهات غير مصرح بها، حتى مع موافقة أولياء الأمور على الأصدقاء في البداية” كما أكدت الفيس بوك على إغلاق هذه المحادثات الجماعية.

من جانب أخر لم تكشف الفيس بوك عن وقت ظهور هذا الخلل في تطبيق Messenger Kids، إلا أن مجموعات المحادثات كانت في التطبيق منذ ديسمبر 2017، لذا من المتوقع مرور فترة طويله على وجود هذا الخلل في التطبيق بالفعل.

يذكر أن هذا الخلل يأتي في الوقت الذي تواجه فيه الفيس بوك بالفعل دعاوي قانونية لم تنتهي بعد تعود لجامعة Cambridge Analytica، والتي قد تؤدي إلى دفع الفيس بوك غرامات تصل إلى 5 مليار دولار.

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