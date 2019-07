شركة Parrot تقرر رسميًا الإنسحاب من سوق الطائرات بدون طيار الصغيرة

فاطمة أيت طالب - دبي - قررت شركة Parrot المتخصصة في صناعة الطائرات بدون طيار أن لا تنافس بعد الآن في سوق الطائرات بدون طيار الصغيرة الموجهة للأشخاص الذين يحبون اللعب والتعامل مع الطائرات بدون طيار. أكدت هذه الشركة الفرنسية أنها أوقفت إنتاج وتطوير أي طائرة لعب بدون طيار بإستثناء Parrot Anafi وطرازاتها المختلفة. لم تعد هناك طائرات بدون طيار من طراز Parrot Mamo أو Parrot Swing، ولكن أولئك الذين يرغبون في الحصول على واحدة قد يكونون قادرين على إلتقاط واحدة من أحد متاجر التجزئة.

لطالما صنعت شركة Parrot طائرات اللعب بدون طيار، حتى قبل إطلاق الطائرات بدون طيار الرائدة مثل Parrot Bepop و Parrot Anafi. ومع ذلك، فقد واجهت شركة Parrot منافسة شديدة في هذا السوق على الرغم من أن سوق الطائرات بدون طيار الإستهلاكية ينمو بمعدل كبير.

أكدت شركة Parrot لموقع

.@wirecutter got official confirmation today that @Parrot is indeed pulling out of the mini drone market. Websites like Amazon have slowly been running out of stock. We'll be retiring the Mambo and Swing as our top picks and testing new drones soon. https://t.co/WbvyIxs3Fj

Advertisements