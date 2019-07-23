فاطمة أيت طالب - دبي - قررت شركة Parrot المتخصصة في صناعة الطائرات بدون طيار أن لا تنافس بعد الآن في سوق الطائرات بدون طيار الصغيرة الموجهة للأشخاص الذين يحبون اللعب والتعامل مع الطائرات بدون طيار. أكدت هذه الشركة الفرنسية أنها أوقفت إنتاج وتطوير أي طائرة لعب بدون طيار بإستثناء Parrot Anafi وطرازاتها المختلفة. لم تعد هناك طائرات بدون طيار من طراز Parrot Mamo أو Parrot Swing، ولكن أولئك الذين يرغبون في الحصول على واحدة قد يكونون قادرين على إلتقاط واحدة من أحد متاجر التجزئة.
لطالما صنعت شركة Parrot طائرات اللعب بدون طيار، حتى قبل إطلاق الطائرات بدون طيار الرائدة مثل Parrot Bepop و Parrot Anafi. ومع ذلك، فقد واجهت شركة Parrot منافسة شديدة في هذا السوق على الرغم من أن سوق الطائرات بدون طيار الإستهلاكية ينمو بمعدل كبير.
أكدت شركة Parrot لموقع
أنها ستنسحب من سوق الطائرات بدون طيار الصغيرة. لقد نفد مخزون الشركة في متاجر مثل Amazon ببطء بينما ستقوم بسحب Parrot Mamo و Parrot Swing في المستقبل القريب.
.@wirecutter got official confirmation today that @Parrot is indeed pulling out of the mini drone market. Websites like Amazon have slowly been running out of stock. We'll be retiring the Mambo and Swing as our top picks and testing new drones soon. https://t.co/WbvyIxs3Fj
Advertisements— Signe Brewster (@signe) July 18, 2019
لن يشكل ذلك مفاجئة للكثير من الأشخاص الذين قاموا بمراقبة ما قامت به الشركة خلال السنوات القليلة الماضية. في الواقع، لقد حولت الشركة تركيزها نحو الطائرات بدون طيار التجارية. لذلك، فهي لا تحاول التنافس مع شركة DJI في سوق الطائرات بدون طيار الموجهة لعامة المستهلكين، وإنما تريد إنشاء منتجات وحلول ستكون أكثر فائدة للحكومات والشركات، على سبيل المثال.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة Parrot تقرر رسميًا الإنسحاب من سوق الطائرات بدون طيار الصغيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.