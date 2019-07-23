Avengers: Endgame يتخطى Avatar ليصبح أكبر فيلم على الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - بالنظر إلى النجاح الكبير الذي حققه فيلم Avengers: Endgame، فقد كان من المتوقع أن يتفوق على فيلم Avatar للمخرج جيمس كاميرون والذي صدر في العام 2009 كأكبر فيلم على الإطلاق. إحتل فيلم Avatar الصدارة لعقد من الزمن تقريبًا، ولكن تم التغلب عليه أخيرًا من قبل فيلم Avengers: Endgame.

أعلن رئيس أستوديوهات Marvel Studios، السيد Kevin Feige في مهرجان Comic-Con أن فيلم Avengers: Endgame نجح في تخطي Avatar ليصبح أكبر فيلم على الإطلاق. كان هناك فرق يبلغ نحو 500 آلف دولار أمريكي بين فيلم Avengers: Endgame و Avatar، ولكن تم تخطي ذلك الفرق في نهاية الأسبوع الماضي. إعترف Kevin Feige للمعجبين في مهرجان Comic-con قائلا : ” شكرا لكم، Avengers: Endgame هو أكبر فيلم على الإطلاق “.

تعمل Disney و Marvel Studio بجد من أجل الفوز بهذه الصدارة التي إحتلتها شركة 20th Century Fox، والتي تصادف أنها أصبحت الآن ملكًا لشركة Disney. تم إطلاق نسخة مختلفة قليلاً من فيلم Avengers: Endgame في صالات السينما في أواخر الشهر الماضي مع وعد بمشهد محذوف، وتكريم لـ Stan Lee.

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من الواضح أن المطلعين والموزعين من شركة Disney قلقون بشأن تابعات إعادة إطلاق فيلم Avengers: Endgame، ولكن يبدو أنهم تمكنوا من القيام بما أرادته كل من Disney و Marvel Studios.