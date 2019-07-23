تكنولوجيا: تقرير وول ستريت يؤكد على محادثات ابل للإستحواذ على قطاع المودم في إنتل بقيمة مليار دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد من وول ستريت اليوم على خطط ابل للإستحواذ على قطاع المودم في شركة إنتل، حيث تجري محادثات الآن بين الشركتين لإنهاء الصفقة بقيمة مليار دولار.

أشارت الكثير من التسريبات خلال الفترة الماضية إلى خطط ابل للإستحواذ على قسم المودم في شركة إنتل بعد إعلان الأخيرة الخروج من المنافسة في سوق المودم، إلا أن التسريبات لم تأتي بأي تفاصيل حول محادثات الإستحواذ، وفي تقرير نشر اليوم من وول ستريت أكد على المحادثات القائمة بين ابل وإنتل لإنهاء صفقة الإستحواذ بقيمة مليار دولار.

ولقد عقدت شركة ابل إتفاقية مع كوالكوم بالفعل خلال الفترة الماضية بعد إنتهاء النزاعات القانونية القائمة بين الشركتين، حيث من المقرر وفقاً لهذه الإتفاقية أن تورد كوالكوم شرائح مودم 5G لهواتف 5G iPhone المقرر إطلاقها العام المقبل.

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كما أشار تقرير وول ستريت اليوم على أن صفقة الإستحواذ على وشك الإنتهاء خلال الأسبوع المقبل إذا نجحت المحادثات بين ابل وإنتل، حيث من المقرر أن تقدم هذه الصفقة لشركة ابل الكثير من الفرص لمنافسة تقنيات وبراءات كوالكوم التي يتم ترخيصها، وذلك من خلال تقنيات ومهندسي إنتل في قطاع المودم.

يذكر أن هذا الإستحواذ لن يؤثر على الإتفاقيات القائمة بين ابل وكوالكوم خلال الفترة القادمة، حيث تضمنت تسوية ابل وكوالكوم القانونية عقد لفترة تصل إلى 6 سنوات، إلا أن التسريبات لم تأتي على ذكر قيمة هذا العقد.

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