فاطمة أيت طالب - دبي - قد يكون بعضكم على علم بأن KaiOS هو نظام تشغيل يستند على الويب مصمم للهواتف التقليدية إستثمرت فيه شركة جوجل بكثافة. من الواضح أنه لا يحتوي على العديد من التطبيقات وغياب WhatsApp شعر به الكثيرون. يتم إستخدام منصة الدردشة هذه من قبل مليارات من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، ولكنها لا تزال غير متاحة لنظام KaiOS، مما يعني أن الأشخاص الذين إشترو تلك الهواتف المدعومة بنظام KaiOS لن يتمكنوا من إستخدام WhatsApp، ولكن هذا تغير اليوم.
في الواقع، لقد أصبح تطبيق WhatsApp متوفرًا الآن على متجر KaiOS. كان التطبيق متاحًا بالفعل على الهاتف JioPhone الذي يعمل بنظام KaiOS في الهند، لذا كان من المعروف أن التطبيق سيصل في نهاية المطاف إلى الأجهزة الأخرى أيضًا. هذا ما حدث أخيرًا اليوم.
يتيح تطبيق WhatsApp لمنصة KaiOS للمستخدمين الإتصال وإرسال الرسائل إلى مستخدمي WhatsApp الآخرين حتى يتمكنوا من إستخدام الوظيفة الأساسية للتطبيق بنفس الطريقة التي يستخدمونها بها في الهواتف الذكية. وهناك حتى التشفير التام بين الطرفين.
التطبيق متوافق مع هواتف KaiOS التي تحتوي على 256 ميغابايت من الذاكرة العشوائية. ومع ذلك، ضع في إعتبارك أنه سيكون متاحًا فقط على هواتف KaiOS التي تعمل بالإصدار الأحدث من هذا النظام والذي يملك القدرة على تحميل التطبيقات من متجر التطبيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق WhatsApp أصبح متوفرًا أخيرًا للهواتف المحمولة المزودة بنظام KaiOS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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