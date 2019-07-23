ميزة Nightscape Mode ستصل إلى جميع الكاميرات الخلفية للهاتف OnePlus 7 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - نجحت شركة OnePlus في تطوير جودة كاميرات هواتفها الذكية في السنوات القليلة الماضية. في حين كانت كاميرات هواتف OnePlus السابقة جيدة وفقا للسعر، فقد كانت كاميرا الهاتف OnePlus 7 Pro الأحدث من شركة OnePlus جيدة للغاية، وهي على وشك أن تصبح أفضل قريبًا. ويقول مدير المنتجات في شركة OnePlus، السيد Zake Zhang أن الوضع الليلي Nightscape Mode سيأتي إلى جميع كاميرات الهاتف OnePlus 7 Pro قريبًا.

حاليًا، يمكنك إستخدام الوضع الليلي Nightscape مع الكاميرا الرئيسية المزودة بمستشعر 48MP. ويقوم هذا الوضع بإلتقاط عدة صور بتعرض مختلف وتجميعها لتشكيل صورة واحدة جيدة. في الواقع، هذا الوضع يعتمد على نفس المبدأ المستخدم في الوضع Night Sight الموجود في هواتف Google Pixel على الرغم من أنه ليس جيدًا بقدر الوضع المتاح في هواتف جوجل، ولكنه لا يزال يستحق الإستخدام. ويقول السيد Zake Zhang أن الفريق المسؤول في شركة OnePlus يعمل على توفير وضع Nightscape لجميع الكاميرات الخلفية في الهاتف OnePlus 7 Pro، بما في ذلك الكاميرا المقربة والكاميرا الواسعة الزاوية.

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لا نعرف متى ستقوم شركة OnePlus بإطلاق هذه الميزة، ولكنها مسألة برمجيات فقط. وبالتالي، من شأن تحديث سريع عبر الهواء جلب وضع Nightscape Mode إلى الكاميرتين المتبقيتين على ظهر الهاتف OnePlus 7 Pro. وللآسف، لم يكشف لنا السيد Zake Zhang ما إذا كان وضع Nightscape Mode سيعمل على الكاميرا الأمامية أم لا، ولكن في حالة إذا لم يحدث ذلك، فليس من السيء جلب هذه الميزة إلى ثلاث كاميرات من أصل أربعة.