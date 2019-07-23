تقرير جديد يقترح وصول شاشات MicroLED إلى الساعة الذكية Apple Watch في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - يمكن لشركة آبل أن تزعزع الأوضاع في السوق في العام المقبل بسبب تشكيلتها القادمة من المنتجات. فمن غير المتوقع فقط أن تقوم الشركة بإطلاق أول هاتف iPhone متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في العام المقبل، فمن المتوقع أيضًا أن تقوم الشركة بإستخدام شاشات MicroLED في الساعة الذكية Apple Watch في العام المقبل. وتشير التقارير إلى أن شركة آبل على وشك توقيع صفقة مع إثنتين من الشركات المصنعة التايوانية لتزويدها بشاشات MicroLED من أجل Apple Watch.

يقال أن شركة Yu Chuang التي تقوم بتصنيع المعالجات لشاشات MicroLED، وشركة Sui Bao التي تقوم بتجميع الشاشات، قد تم إختيارها من قبل شركة آبل لتكون من مورديها من أجل الساعة الذكية Apple Watch في العام المقبل. ويضيف التقرير أن هذه الشركات قد عملت مؤخرًا على منتجات MicroLED التابعة لشركة سامسونج والتي من المتوقع أيضًا أن تصدر في العام المقبل.

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لم تعلق شركة Yu Chuang على هذا التقرير حتى الآن، ولكن شركة Sui Bao ذكرت لصحيفة Economic Daily News أن خط الإنتاج جاهز وأنها في مناقشات متقدمة مع شركة أمريكية مصنعة للساعات الذكية، دون ذكر شركة آبل بالإسم.

نظرًا إلى أن الإنتاج الضخم لشاشات MicroLED سيستغرق وقتًا على الأرجح، فقد لا يتم إطلاق طراز 2020 من الساعة الذكية Apple Watch بحلول خريف العام المقبل. إذا كان الجدول الزمني دقيقًا، فسوف تكون شركة آبل قد إستغرقت ست سنوات قبل أن تقوم بجلب شاشات MicroLED إلى Apple Watch علمًا أننا سمعنا عن ذلك لأول مرة في العام 2014.