المزيد من التطبيقات تحاول تجنب رسوم متجر Google Play Store

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا قمت بتوزيع تطبيق على متجر Google Play Store يحتوي على بعض العناصر القابلة للشراء، فمن الأفضل أن تصدق بأن شركة جوجل تأخذ نسبة من أرباحك. تحتفظ شركة جوجل بنسبة 30% من جميع المعاملات المالية التي تتم داخل التطبيقات التي يتم توزيعها من خلال متجر Google Play Store. ومع ذلك، تحاول بعض الشركات إيجاد حل لذلك، وتعتبر Match Group التي تقف وراء تطبيق المواعدة الشهير Tinder أحدث شركة تقوم بذلك.

يفيد تقرير صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء بلومبورج أنه في محاولة لتجنب إقتطاع شركة جوجل لنسبة 30% من عائداتها من تطبيق Tinder على منصة الأندرويد، ستقوم شركة Match Group بتشجيع المستخدمين على إدخال تفاصيل بطاقة الإئتمان الخاصة بهم مباشرة في أنظمة Tinder. هذا شيء شاهدنا شركة Epic Games التي تقف وراء لعبة Fortnite تقوم به. وبدلاً من توزيع لعبة Fortnite لمنصة الأندرويد على متجر Google Play Store، قامت شركة Epic Games بتوفير اللعبة للتحميل في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت لتجنب إقتطاع شركة جوجل لنسبة 30 في المئة من عائدات اللعبة على منصة الأندرويد.

Advertisements

يذكر التقرير أنه بمجرد قيام المستخدمين بإدخال تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بهم في أنظمة Tinder، فإن التطبيق سوف يختار طريقة الدفع هذه إفتراضيًا لجميع عمليات الشراء داخل التطبيق، وهذا ما سيتيح لـ Tinder تخطي نظام الدفع في متجر Google Play Store، وهذا ما سيؤدي بدوره إلى تجنب دفع نسبة من العائدات لشركة جوجل.

وبخصوص هذا الموضوع، صرحت المتحدثة الرسمية بإسم شركة Match Goup، السيدة Justine Sacco بالقول : ” في Match Group، نقوم دائمًا بإختبار التحديثات والميزات الجديدة لتوفير الراحة والتحكم والإختيار لمستخدمينا. سنحاول دائمًا تقديم خيارات تستفيد من تجربتها وتقديم خيارات الدفع مثال واحد على ذلك “.