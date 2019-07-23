تكهنات جديدة بإمكانية إطلاق شركة آبل لـ SiriOS في العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة آبل أول شركة تطلق مساعد رقمي للهواتف الذكية. ومع ذلك، فقد كان المساعد الرقمي Siri لا يعمل كما كان يتوقع الجميع وكما روجت له الشركة، وحقيقة أنه كان مغلقًا أمام المطورين يعني أن Siri كان محدودًا للغاية في وظائفه. أدى ذلك إلى قيام منافسين مثل Amazon و Google بالتفوق على شركة آبل في سوق المساعدين الرقميين.

ومع ذلك، وفقًا للمحللين في شركة Mangrove الإستثمارية، فهم يعتقدون بأن شركة آبل قد تُطلق ما يسمونه ” SiriOS ” في نسخة 2020 من مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC. الأن، من الواضح أن Siri ليس نظام تشغيل، ولكن من المتوقع أن يستهدف SiriOS المطورين الذين يهدفون إلى المساعدة في تسريع الإبتكار وتبني المساعد الرقمي Siri.

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يبدو أن المحللين في Mangrove متفائلين بشأن مستقبل آبل مع Siri، حيث يزعمون أن SiriOS ستصل قيمته إلى تريليون دولار بحلول العام 2025. وبغنى عن القول، فهذه إدعاءات غريبة إلى حد ما، لذا يرجى التعامل معها بأقل قدر من الجدية. أصبح المساعدون الرقميون شائعين بشكل متزايد هذه الأيام حيث تتطلع كل شركة لإطلاق المساعد الرقمي الخاص بها.

هناك أمازون وجوجل ومايكروسوفت، وحتى شركة سامسونج قررت الدخول إلى هذا القطاع مع المساعد الرقمي Bixby. عمومًا، نحن نتساءل حول ما إذا كان SiriOS سيؤدي إلى تغيير الأمور بالنسبة لشركة آبل؟ وكيف يمكن للمستخدمين والمطورين رؤية وإستخدام Siri؟ نفترض أنه سيتعين علينا الإنتظار لنرى ما الذي سيحدث في نهاية المطاف.