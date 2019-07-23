iPhone 12 قد يحصل على ترقية كبيرة على مستوى المعالج بفضل تقنية تصنيع جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - سلسلة معالجات Apple A Series قوية للغاية. إستنادًا إلى إختبارات الأداء التي رأيناها حتى الآن، إتضح لنا أن شركة آبل نجحت في تطوير هذه المعالجات ليكون بمقدورها تقريبًا معادلة الأداء الذي توفره بعض معالجات الحواسيب المحمولة مثل MacBook، وهذا ما يشير في الأساس إلى أن شركة آبل تمكنت من توفير أداء مماثل للأداء الذي يمكنك الحصول عليه في الحواسيب المكتبية على هواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية.

تقوم الشركة عادة بترقية معالجاتها كل عام، ولكن يبدو أننا في العام المقبل يمكننا أن نرى شركة آبل تقوم بتوفير ترقية كبيرة للمعالج الخاص بها. وإستنادًا إلى تقرير جديد، فيبدو أنه من المتوقع أن تستمر شركة آبل في تصنيع المعالجات الخاصة بها القادمة في العام المقبل بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر، ولكن الفرق هنا هو أن شركة آبل ستستخدم تقنية Ultraviolet Lithography.

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في حالة إذا لم تسمع عن تقنية التصنيع هذه، فهي تعني في الأساس أن شركة آبل ستكون قادرة على تضمين المزيد من الترانزستورات في نفس المساحة. هذا يعني بالنسبة للمعالج تقديم أداء أكبر وكفاءة أعلى في إستهلاك الطاقة من دون الحاجة إلى زيادة حجمه، وهذا ما نأمل أن يُترجم إلى عمر أفضل للبطارية بشكل عام.

وبغنى عن القول، فمن الأفضل التعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة، وخاصة أننا ما زلنا بعيدين عن معرفة ما تخطط له شركة آبل من أجل العام 2020. ومع ذلك، بالإضافة إلى تقديم معالج أفضل، فقد أوضحت بعض الشائعات الأخرى أيضًا أن هواتف iPhone القادمة في العام المقبل ستدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وستحصل على شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.