صفقة اليوم .. خصم 33% على سماعات Versafit اللاسلكية المضادة للتعرق

السماعات اللاسلكية Versafit Wireless Sport Headphones

سماعات محمولة وخفيفة الوزن.

تتمتع بتصميم أنيق وجذاب.

تقدم لك جودة صوت فائقة عبر رقاقة CSR.

البطارية: تدوم لمدة 13 ساعة.

أطراف مغطاة بسيليكون مطاط مقاوم للعرق.

الألوان: الأخضر، والرمادي.

الضمان: لمدة عام.

تتوافق مع نظامي التشغيل (أندرويد)، و(آي أو إس) iOS.

السعر قبل الخصم: 149. 99 دولارًا.

السعر بعد الخصم: 99.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 33%.

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أصبحت سماعات الأذن اللاسلكية تتمتع بانتشار كبير خلال الفترة الأخيرة، كما تزداد تطورًا يومًا بعد يوم، حيث تتنافس الشركات لتطوير سماعاتها ودعمها بميزات فريدة، وقد صُممت سماعات Versafit خصيصًا لأولئك الذين لا يتوقفون عن الحركة أبدًا.

تعتبر سماعات Versafit اللاسلكية خيارًا مثاليًا للعدائين، وراكبي الدراجات، حيث تأتي بتصميم أنيق، كما أنها خفيفة الوزن، مع عمر بطارية طويل يدوم لمدة 13 ساعة، والأهم من ذلك أنها تتميز بوجود أطراف ناعمة من السيليكون المطاط المضاد للعرق الذي يتسبب في تلف السماعات بسرعة.

كما تعتبر أيضًا مثالية للنوم أو وضعها أسفل قبعة لأنها نحيفة ومستوية بخلاف سماعات الأذن الأخرى التي يمكن أن تكون مؤلمة، وهي مريحة في كل الأحوال، ولن تتسبب في أي ضغط على أذنيك سواء كنت في نزهة أو تستمع لموسيقاك المفضلة أثناء الاسترخاء في المنزل.

مزايا سماعات Versafit:

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تلتف سماعات Versafit بشكل آمن فوق أذنيك بواسطة خطاطيف أذن سلكية قابلة للتعديل بشكل مرن جدًا، كما تتضمن ميكروفون مدمج، وثلاثة أزرار للتحكم عن بُعد، مما يتيح لك الرد على المكالمات الهاتفية، وضبط عناصر تحكم معينة، مثل: التشغيل والإيقاف المؤقت، وتشغيل المسار التالي في قوائم التشغيل الخاصة بك، وضبط مستوى صوت الموسيقى دون لمس هاتفك.

تعمل العديد من سماعات الأذن اللاسلكية على عزل المستخدم عن العالم من حوله، إلا أن ذلك ليس آمنًا دائمًا خاصة عند الجري أو ركوب الدراجات، ولهذا السبب يتيح لك تصميم Versafit الحائز على براءة اختراع سماع موسيقاك بوضوح، مع عدم عزلك بشكل كامل عن العالم من حولك.

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تدعم سماعات Versafit الاتصال لاسلكيًا عبر البلوتوث، كما أنها تتوافق مع نظامي التشغيل (أندرويد)، و(آي أو إس) iOS.

السعر:

عادةً ما يصل سعر سماعات Versafit إلى 149.99 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 99.99 دولارًا، أي بخصم 33 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

كما تتيح لك شركة DubsLabs المنتجة للسماعات إمكانية إرجاع المنتج خلال 30 يوم من شرائه، واسترداد أموالك بالكامل في حالة عدم الرغبة في اقتنائه، وبدون طرح أي أسئلة.

الحصول على الصفقة من هنا.