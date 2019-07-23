4 طرق للاستفادة من جوجل أثناء البحث عن وظيفة جديدة

تشير الإحصائيات إلى أن جوجل تتلقى أكثر من 63 ألف عملية بحث في الثانية في أي يوم على مستوى العالم، والذي يُترجم إلى ما لا يقل عن 5.6 مليار عملية بحث يوميًا، و2 تريليون عملية بحث سنويًا.

لذلك تعمل جوجل على تطوير خوارزمياتها لمعالجة هذا العدد الهائل من عمليات البحث، وإحضار المعلومات الأكثر ملائمة للكلمات الرئيسية المستخدمة في البحث.

لا شك أن البحث عن الوظيفة المثالية يستنزف وقتًا طويلاً، ولكن إذا كنت تعرف كيفية الاستفادة من محرك البحث بشكل صحيح، فإنك ستتمكن من العثور على فرصة مناسبة لك.

فيما يلي 4 طرق يمكنك من خلالها استخدام جوجل لتعزيز البحث عن وظيفة:

1- إعداد تنبيهات جوجل:

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ماذا لو كانت هناك طريقة لإبلاغك في كل مرة تُضاف فيها معلومات جديدة مرتبطة ببحثك عن وظيفة معينة؟ الآن يمكنك إعداد (تنبيهات جوجل) Google Alerts؛ بحيث تكون أول من يعرف متى تضيف جوجل معلومات جديدة إلى قاعدة البيانات المتعلقة ببحثك عن وظيفة جديدة.

انتقل إلى (تنبيهات جوجل) من خلال هذا الرابط https://www.google.com/alerts.

في المربع الذي يظهر في الجزء العلوي، أدخل الوظيفة التي تريد متابعتها.

قم بضبط الإعدادات، والتي تتمثل في: معدل تلقي الإشعارات، أنواع المصادر، لغتك، الأماكن التي تريد الحصول منها على معلومات حول العالم، عدد النتائج التي تريد تلقيها، الحساب الذي تتلقى التنبيه عليه.

2- استخدام خرائط جوجل:

لا يقتصر استخدام تطبيق خرائط جوجل على الوصول إلى وجهتك التالية، بل يتميز بدعمه للعديد من الميزات التي تسهل عليك الكثير من المهام اليومية.

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إذا كنت لا تبحث عن فرص للعمل عن بُعد، فهناك احتمال كبير أنك تريد وظيفة ليست بعيدة عن المكان الذي تعيش فيه، أو ربما تريد وظيفة في وسط المدينة على وجه التحديد وليس في الضواحي، حيث يؤثر مكان عملك بشكل كبير على أسلوب حياتك، ولذلك فإن الموقع الجغرافي يعتبر عاملًا رئيسيًا يجب أخذه في الاعتبار أثناء بحثك عن وظيفة.

لحسن الحظ؛ يمكنك استخدام خرائط جوجل لضمان ظهور إعلانات الوظائف في موقع جغرافي محدد فقط في نتائجك. كما يمكنك استهداف أصحاب العمل، والشركات في منطقة معينة للتأكد من العثور على الفرص التي تريدها، حيث تتيح لك جوجل أيضًا إمكانية فلترة النتائج استنادًا إلى تقييم الشركة، ومدى ملائمتها، والمسافة.

يمكنك أيضًا البحث مباشرةً داخل خرائط جوجل للعثور على شركات في نفس موقعك الجغرافي يمكنك التقديم فيها للحصول على وظيفة، كما هو واضح في الصورة التالية:

3- الاستفادة من فلاتر بحث جوجل:

عندما تكتب شيئًا ما في شريط بحث جوجل فإنك تحصل على نتائج كثيرة، ولكن هناك طرق متعددة لفلترة هذه النتائج، منها ما يلي:

الإطار زمني.

الموقع الجغرافي.

اسم الشركة.

مجال العمل.

العنوان الوظيفي.

4- ابحث عن نفسك:

قد يبدو من الغريب أن تحتاج إلى البحث عن نفسك في جوجل قبل البحث عن وظيفة، ولكن هذه الخطوة مهمة للغاية. إذا كنت ستقدم نفسك بشكل إيجابي إلى أصحاب العمل المحتملين، فعليك التأكد من عدم وجود شيء سلبي عنك على الإنترنت يمكن أن يقلل من فرصك في التوظيف، أو يجعل أصحاب العمل لا يرغبون في توظيفك.

ابحث عن نفسك على جوجل، وشاهد ما يظهر، وبالرغم من وجود أنواع معينة من المحتوى يصعب التخلص منها، ولكنك قد تجد محتوى قابل للحذف على وسائل التواصل الاجتماعي، أو مدونة قديمة قمت بنشرها منذ فترة طويلة ولكن نسيت وجودها. إذا كان هناك شيء سلبي لا تريد أن يراه أصحاب العمل المحتملين، اغتنم هذه الفرصة لحذفه إن أمكن لتحسين المعلومات التي لم تعد ذات صلة بحياتك الحالية وتسيء لسمعتك أو صورتك عبر الإنترنت.