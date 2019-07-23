آبل أفضل شركة تكنولوجيا ضمن تصنيف Fortune 500

تواصل شركة آبل احتلال مكانة رائدة في عالم تكنولوجيا الأجهزة المحمولة، حيث احتلت المرتبة 11 في التصنيف السنوي لأفضل 500 شركة في العالم (Fortune Global 500).

وكشفت مجلة فورتشن (Fortune) عن التصنيف الجديد الذي حمل مفاجآت، ، حيث فاق عدد الشركات الصينية نظيرتها الأمريكية ضمن التصنيف لأول مرة في التاريخ – 121 أمريكية مقابل 129 صينية.

وجاءت شركة سامسونج في المرتبة 15، بينما احتلت شركة ألفابت – الشركة الأم لجوجل – المرتبة 37، كما تواجدت شركات صناعة الرقاقات (SK Hynix) و (TSMC) و (Micron) في المركز 335 و 363 و 409 على التوالي.

وبينما من المتوقع أن توجد الشركات المعروفة، مثل مايكروسوفت؛ وهواوي؛ وسوني وغيرها، في قائمة (Fortune Global 500)، فإن هناك تكتل تجاري مفقود هو (BBK Electronics) مالك العلامات التجارية أوبو (Oppo)؛ وفيفو (vivo)؛ وون بلس (OnePlus).

وجاءت شركة نوكيا في المرتبة 457 ضمن القائمة، وتواجدت بصفتها شركة تعمل في مجال الشبكات وغيرها من معدات الاتصالات، وذلك لأنها تتلقى أموال من شركة (HMD Global) الحاصلة على رخصة الاستخدام التجاري لعلامتها ضمن الهواتف الذكية.

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وهناك عدد من الشركات الأخرى الجديرة بالملاحظة ضمن القائمة، مثل فوكسكون (Foxconn) التي احتلت المرتبة 23؛ و (AT&T) في المركز 25؛ وتاجر التجزئة الصيني (JD.com) في المركز 139.

كما احتلت شركة صناعة الهواتف الذكية (Wistron) المركز 424، بينما انضمت شركة شاومي الصينية إلى القائمة لأول مرة على الإطلاق عبر احتلالها المرتبة 468.

وجاءت شركة آبل في المرتبة الثانية عالميًا من حيث الأرباح السنوية – 59 مليار دولار، وذلك بالرغم من انخفاض مبيعات هواتف آيفون في الربع الأخير.

وكانت شركة فيسبوك من بين أكبر الرابحين في قائمة (Fortune Global 500)، متحدية بذلك تأثير العديد من الفضائح التي أضرت بالشركة، حيث قفزت من المركز 184 إلى المركز 90، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 40 في المئة في الأرباح والإيرادات.

وتصدرت شركة وول مارت (Walmart) قائمة فورتشن العالمية عبر تحقيقها أكثر من 500 مليار دولار من العائدات و 6 مليارات دولار من الأرباح، بينما احتلت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط المرتبة السادسة على قائمة فورتشن السنوية، وتفوقت على آبل كأكثر الشركات ربحية في العالم.