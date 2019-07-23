أهم برامج Google Play التي لم تكن تعرفها أو تستخدمها

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هناك الكثير من برامج Google Play والمتجر مليء بعدد لا يحصى من البرامج المختلفة التي تؤدي أغراض ووظائف مختلفة تماماً، من ضمن هذه البرامج تكون مجموعة مطورة من Google بشكل خاص ومن فرق التطوير الخاصة بها.

بالطبع أنت الآن تفكر في برامج جوجل المعتادة مثل الـ Email وغيره من البرامج ولكن الحقيقة أن هناك مجموعة أكبر من هذه البرامج غير معروفة لك وللكثيرين وهي تصل إلى 100 برنامج مختلف وموجودة على متجر Google Play.

سنتحدث اليوم عن هذه البرامج وإستخداماتها وروابط لتحميلها.

أهم برامج Google play :

بعض هذه البرامج موجودة على متجر App Store الخاص بهواتف أيفون أيضاً وسنذكرها هنا.

هذا البرنامج أشبه بأن تمتلك مسطرة ووحدات قياس مختلفة خيالية موجودة في جيبك ويمكنك الوصول إليها بضغط زر واحد، يمكنك من خلال هذا البرنامج الحصول على قياس سريع لأي جسم مادي ومعرفة طوله وعرضه وإرتفاعه وغيرها من الأمور بإستخدام الكاميرا.

يمكن للبرنامج أن يقدر المسافة والارتفاع والحسابات المختلفة المتعلقة بهما ولكن تحتاج أن يكون هاتفك يدعم خواص ARcore للواقع المعزز.

البرنامج متاح مجاناً لمستخدمي الأندرويد فقط من هنا .

هذا البرنامج مفيد للغاية حيث يمكنك من خلاله مسح الصور المطبوعة وتحويلها إلى صور إفتراضي خلال ثوان من خلال كاميرا الهاتف الخلفية، كما يعطيك البرنامج فرصة للتعديل على هذه الصور وإضافة فلاتر مختلفة إليها وتجميعها في تجميعات مختلفة.

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يمتلك البرنامج دليلاً مفصلاً ليساعدك على الوصول إلى أفضل نتيجة في المسح والحصول على أفضل صور رقمية .

رابط البرنامج من متجر جوجل ، رابط البرنامج من متجر IOS.

بدأنا نرى هذا البرنامج مؤخراً في الكثير من هواتف الأندرويد وهو أداة لأدارة الملفات من تطوير وتصميم جوجل بشكل خاص، يمكنك إستخدام البرنامج لرفع الملفات إلى خدمات الحفظ السحابي بالإضافة إلى مشاركة الملفات مع هواتف الأندرويد الأخرى التي تضم البرنامج .

البرنامج متاح مجاناً لمستخدمي الأندرويد فقط من هنا .

يعتبر هذا البرنامج مثل أداة لمراقبة إتصال البيانات الخاص بالهاتف وإدارتها والتحكم فيها عن طريق حظر بعض التطبيقات التي تعمل في الخلفية والتحكم فيها، يمكنك تحديد حد أقصى للبيانات التي يتم إستخدامها بشكل يومي او شهري كما يمكنك التحكم في البرامج التي تستهلك البيانات الخاصة بك.

يمكنك التحكم في كمية البيانات التي تستهلكها خواص الـ Hotspot لمشاركة إتصال الإنترنت وغيرها.

البرنامج متاح فقط لمستخدمي الأندرويد من هنا.