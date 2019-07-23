الأرصاد: طقس الثلاثاء حار رطب.. والعظمي بالقاهرة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء ، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وأن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.

وأما عن الرياح، فأغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

واليكم بعض درجات الحرارة المتوقعة علي بعض المحافظات ليوم الثلاثاء:

القاهرة: العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 26 درجة.

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مطروح : العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة.

سوهاج: العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

قنا : العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.

أسوان: العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.