كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن قريبا “Android” تقوم بتسهيل إدارة عمر البطارية على سماعات البلوتوث

متابعة-سنيار: سيحصل مستخدمو Android يملكون أجهزة Bluetooth Pair على بعض الميزات الجديدة قبل نهاية عام 2019، بما في ذلك معلومات أكثر تفصيلاً عن عمر البطارية والتوافق مع Find My Device، حسبما أعلن Android في مدونة مطوريه يوم الجمعة.

وستتمكن سماعات الرأس بعد هذا التحديث من عرض بيانات عمر البطارية وكل سماعة أذن بشكل مستقل، بالإضافة إلى ظهور هذه المعلومات عند فتح أو إغلاق العلبة الخاصة بها.

وستبدأ أيضا سماعات الرأس المرتبطة بالموبايل في الظهور في تطبيق ابحث عن جهازي Find My Device الخاص بـ غوغل”قريبا”.

وستسهل هذه الميزة تتبع سماعات الرأس المفقودة في المستقبل، بالإضافة إلى تقديم خيار إلغاء اتصال السماعات المفقودة.

وتضيف غوغل واجهة مستخدم جديدة في أندرويد كيو Android Q لإدارة سماعات الرأس التي تدعم الاقتران السريع، والتي ستضع ميزات إدارة الجها ، وإعدادات مساعد غوغل، وعمر البطارية.

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جدير بالذكر أن أجهزة iPhone من Apple قادرة على إجراء اختبار ping لـ Bluetooth AirPods وإظهار نسب عمر البطارية لسماعات الأذن، ولكن لا تستطيع البحث عن أجهزة Bluetooth الأخرى، ولا توفر الكثير من تفاصيل البطارية.