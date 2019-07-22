آبل تصدر تحديثات iOS 12.4 و WatchOS 5.3 و MacOS Mojave 10.14.6 للأجهزة المدعومة

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة آبل اليوم بإصدار تحديثات جديدة لعدد من أنظمة التشغيل التابعة لها. في الواقع، لقد قامت الشركة الآن بإصدار تحديثات iOS 12.4 و WatchOS 5.3 و MacOS Mojave 10.14.6 لكافة الأجهزة المتوافقة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد قامت شركة آبل أيضًا بإصدار تحديثات iOS 9.3.6 و iOS 10.3.4 لأجهزة iOS القديمة التي لم تعد تحصل على إصدارات iOS الجديدة بعد الآن، ويعمل هذين التحديثين على إصلاح نفس خلل GPS الذي يؤثر على عملية تحديد الموقع، والذي قد يؤدي أيضًا إلى جعل تاريخ النظام والوقت غير صحيح.

من ناحية أخرى، يجلب تحديث iOS 12.4 معه القدرة على نقل البيانات لاسلكيًا ومباشرة من iPhone قديم إلى iPhone جديد أثناء الإعداد، كما يقوم بإصلاح خلل أمني في تطبيق Walkie-Talkie على Apple Watch مع العلم بأنه سيتم إعادة تفعيل هذا التطبيق أيضًا في حالة إذا قمت بتثبيت تحديث WatchOS 5.3 على ساعتك الذكية.

حصل تطبيق Apple News على بعض التحسينات أيضًا مع تحديث iOS 12.4 الجديد من خلال توفير إمكانية الوصول إلى التحميلات في قسم My Magazines في وضع الأونلاين والأوفلاين. سترى جميع المنشورات في +Apple News، بما في ذلك الصحف، في الكتالوج أعلى موجز +Apple News، ويمكنك الآن مسح منشورات المجلات التي تم تحميلها يدويًا. ويضيف التحديث الجديد أيضًا الدعم لمكبر الصوت الذكي HomePod في اليابان وتايوان.

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وبغض النظر عن إصلاح الخلل الأمني في تطبيق Walkie-Talkie، فتحديث WatchOS 5.3 الجديد يقوم أيضًا بإتاحة تطبيق ECG على الساعة الذكية Apple Watch Series 4 للمستخدمين في كندا وسنغافورة، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإشعارات المتعلقة بعدم إنتظام ضربات القلب.

تحديث MacOS Mojave 10.14.6 من ناحية أخرى يقوم بإضافة نفس التحسينات التي رأيناها في تحديث iOS 12.4 إلى Apple News، ويعالج مشكلة حالت دون إنشاء قسم Boot Camp جديد على حواسيب iMac و Mac Mini المزودة بالأقراص الصلبة Fusion Drivers، كما أنه يقوم بحل مشكلة كانت تتسبب في حدوث تعليق أثناء إعادة التشغيل، فضلا عن حل مشكلة متعلقة بالرسوميات أثناء إيقاظ الحاسوب من وضع السكون، ومشكلة أخرى كانت تتسبب في ظهور الفيديو الكامل ( ملء الشاشة ) باللون الأسود على Mac Mini، فضلا عن تحسين موثوقية مشاركة الملفات عبر SMB.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أنه يجري حاليًا إطلاق جميع هذه التحديثات لكافة الأجهزة المدعومة، لذلك توقع أن ترى إشعارًا بوجود تحديث جديد ينتظر أن تقوم بتحميله وتثبيته على جهازك قريبًا.