النسخة النهائية من الهاتف Huawei Mate X ستكون أخف وزنًا، ولكنها ستضم بطارية أصغر على الأرجح

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد مرت عدة أشهر منذ أن عرضت لنا شركة Huawei هاتفها الذكي القابل للطي Huawei Mate X لأول مرة. مع تأجيل سامسونج لعملية إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold، قررت شركة Huawei بدورها تأجيل إطلاق الهاتف Huawei Mate X حتى شهر سبتمبر للتأكد من أن منتجها لن يواجه أي مشاكل عند الإطلاق. ونظرًا إلى أن شهر سبتمبر على الأبواب تقريبًا، فقد ظهرت معلومات جديدة حول هذا الهاتف المرتقب بشدة.

سيضم الهاتف Huawei Mate X شاشة OLED مرنة بحجم 8 إنش وبدقة 2200×2480 بكسل مع العلم بأن حجمها يتقلص أثناء الطي إلى 6.6 إنش. ومن المحتمل أن تكون النسخة النهائية من الهاتف Huawei Mate X أخف وزنًا من النسخة المعروضة سابقًا والتي كان وزنها يبلغ 287 جرام.

كان من المفترض أن يتم إطلاق الهاتف Huawei Mate X في شهر يونيو الماضي، ولكن هذا ما لم يحدث في نهاية المطاف لأن شركة Huawei قررت تأجيل عملية الإطلاق حتى شهر سبتمبر. وبينما تم ربط هذا التأخير بالمشاكل التي عانى منها الهاتف Galaxy Fold، فقد كان للحظر الأمريكي المفروض على الشركة الصينية تأثير على عملية الإطلاق كذلك. وبالتالي، ربما قررت شركة Huawei تجنب إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي الأول في خضم كل هذه الأحداث.

يُعتقد أن النسخة النهائية من الهاتف Huawei Mate X ستضم أيضًا بطارية أصغر قليلاً بحيث ستنخفض سعتها بنحو 100mAh من 4500mAh إلى 4400mAh. كان من المتوقع أن يضم الهاتف Huawei Mate X ما يصل إلى 512GB من الذاكرة الداخلية و8GB من الذاكرة العشوائية. ومع ذلك، فهناك إحتمال أن تقوم شركة Huawei بإطلاق هذا الهاتف بثلاث خيارات على مستوى الذاكرة تشمل 6GB/128GB و 8GB/256GB و 12GB/512GB. وللآسف، لم تكشف لنا شركة Huawei حتى الآن عن موعد إطلاق الهاتف Huawei Mate X بالضبط.