هكذا قد تبدو واجهة OxygenOS 10 القادمة لهواتف OnePlus مع نظام Android Q

فاطمة أيت طالب - دبي - إستضافت شركة OnePlus في الأونة الأخيرة مسابقة لتقديم الأفكار من أجل تطوير واجهة OxygenOS 10، وقدم الفائز Léandro Tijink اللقطات التالية كفكرته للإصدار التالي من واجهة OxygenOS لهواتف OnePlus.

وكما تعلمون على الأرجح، فسوف تقوم شركة OnePlus بإطلاق واجهة OxygenOS 10 مع الإصدار التالي من نظام الأندرويد والمعروف حاليًا بإسم Android Q، وهو الإصدار الجديد من نظام الأندرويد الذي سيتم إطلاقه في خريف هذا العام، وسيظهر على الأرجح في سلسلة هواتف OnePlus 7T Series.

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وعلى الرغم من أنه لا يزال مجرد مفهوم يحتوي على أفكار ومقترحات، إلا أنه يعرض لنا ما يمكن أن تبدو عليه واجهة OxygenOS 10 الجديدة القادمة لهواتف OnePlus، والإقتراحات التي سيتم عرضها في النسخة النهائية من واجهة OxygenOS 10. إلتقى Léandro Tijink مع الفريق الذي يعمل على الإصدارات المستقبلية من واجهة OxygenOS في مدينة شنتشن الصينية لإقتراح أفكاره.

يبدو مفهومه الخاص لـ OxygenOS 10 نظيفًا ومصقولاً. لقد قام بتضمين ثيم Amoled Black الجديد ليتماشى مع الوضع الداكن ” Dark Mode ” الخاص بنظام Android Q.

وبالنسبة للأيقونات الدائرية، فهي تذكرنا باللانشر Google Pixel من جوجل. واجهة تبديل التطبيقات المستخدمة حديثًا أصبحت عبارة عن قائمة من البطاقات المتوالية، في حين تم إعادة تصميم واجهة Shelf UI.