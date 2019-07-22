جوجل تقوم بشراء بيانات وجوه المستخدمين مقابل 5 دولارات أمريكية

فاطمة أيت طالب - دبي - يتطلب أي برنامج يستخدم التعرف على الوجه كمية كافية من البيانات لتدريب الذكاء الإصطناعي بشكل صحيح ليعمل على النحو المنشود. يعد جمع البيانات أمرًا جيدًا دائمًا في شركة Google، ولكن فيما يبدو أنها محاولة لتدريب الذكاء الإصطناعي من أجل ميزة الفتح عن طريق الوجه المتوقع قدومها مع هواتف Google Pixel 4، يُقال أن شركة جوجل تقدم بطاقات هدايا بقيمة 5 دولارات للناس من أجل بيانات وجههم.

يشير تقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع ZDNet أن لدى شركة جوجل فرق تتقرب من الأشخاص في الأماكن العامة في عدد من المدن الأمريكية، وتخبرهم أنهم يعملون لصالح الشركة وأنه يتم جمع البيانات لتحسين الجيل التالي من تقنية فتح الهاتف عن طريق الوجه. إذا وافق الشخص، فإنه يتم تسليمه هاتفًا في غطاء واقي كبير جدًا.

ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الغطاء الواقي يحتوي في داخله الهاتف Google Pixel 4 أو هاتف آخر مختلف. يتعين على الشخض أساسًا إستخدام وضع السيلفي وتحريك وجه في جميع الأنحاء حتى تتمكن الكاميرا من إلتقاط زوايا مختلفة من وجهه. يتم تقديم بطاقة هدية بقيمة 5 دولارات أمريكية للمشاركين صالحة للإستخدام مع Amazon و Starbucks مقابل بيانات وجههم.

كانت هناك تقارير تفيد بأن شركة جوجل تبني نظامًا لفتح الهاتف عن طريق الوجه يشبه Face ID التابع لشركة آبل، وذلك من أجل الهاتف Google Pixel 4. وهذا يفسر لماذا قررت شركة جوجل التواصل مباشرة مع الأشخاص في الشارع لتطلب منهم بيانات وجههم.