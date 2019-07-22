افضل اضافات فوتوشوب ستساعدك في استعماله بشكل كبير

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اضافات فوتوشوب هي مطلب كبير لدى عديد من المستخدمين و المصممين لتسهيل استعمال التطبيق و انهاء التصميمات المتنوعة بشكل سريع. Adobe photoshop هو اشهر تطبيقات التصميم حول العالم و الذي يستعمله كل المصممين تقريباً لمزاياه العديدة و المتنوعة. و خصائصه التي لا تنتهي. حتى في وجود بدائل له بها العديد من المزايا لازال هو بالمقدمة. و لازال هو افضل التطبيقات التي يمكنك استعمالها لتصميم ما تريد من الصور. و لذلك ففي هذا الموضوع سنذكر افضل الإضافات التي يمكنك تثبيتها لتجعل استعمال الفوتوشوب افضل و اسهل

LAZY NEZUMI PRO

اذا ادت رسم خط مستقيم و سلس وبلا اي مشاكل. هل يمكنك القيام بذلك بإستعمال الفأرة؟. لا الامساك بالفأرة ليس كالإمساك بقلم و مسطرة فتسطر الخط بسهولة. في الواقع هذه وظيفة هذه الإضافة. فتضيف عدة مزايا في التطبيق. مسطرة و مثبتات لتستطيع رسم الخط بيدك بدون مشاكل. بل انها تساعدك على رسم نفس الخط بإستعمال القلم الخاص بالـTablet الخاص بك و تخصيص كيف يتعامل التطبيق مع ضغطة القلم و شدة الضغط الخاصة به. اضافة LAZY NEZUMI PRO اضافة قوية للغاية و ستساعدك في الرسم على الفوتوشوب بشكل ملحوظ. و هي من اضافات فوتوشوب الجيدة حقاً

الـTrailer الخاص بالإضافة

ParticleShop

Coral ParticleShop هي اضافة للفرشاة الخاصة بالفوتوشوب. تحمل 11 شكل مختلف يجعلك تضيف تأثيرات عالية جداً على الصور التي تقوم بتصميمها. يمكنك بإضافة كهذه ان تقوم بتعديل الصور بشكل كبير بالفرشاة فقط. او ان تقوم برسم اي شئ من الصفر. كأنك قد بدأت التصميم للتو. يمكنك بمثل هذه الفرشاة اضافة تأثيرات شبه حقيقية كشكل النار او الشعر او الفرو. و اذا لم تعجبك التصاميم الـ11 التي توفرها الإضافة يمكنك شراء تصاميم اضافية من الإضافة نفسها بكل سهولة. بدون اي مشاكل.

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MAGICSQUIRE

اضافات فوتوشوب بها العديد. منها ما يختص بالفرشاة. لكن لماذا تقوم بتحميل تصاميم الفرشاة بشكل منفصل؟ اضافة كـMAGICSQUIRE يمكنها مساعدتك في تنظيم تصاميم الفرشاة المختلفة على جهازك. بترتيب منظم بناء على الوان كل فرشاة و شكلها. فيمكنك ايجاد اي فرشاة بالتطبيق. و اي فرشاة قمت بتحميلها و تثبيتها و هكذا. كما ان الإضافة تعطيك القدرة على البحث بين الادوات الخاصة بك. فلنقل انك لا تجد الفرشاة التي تريد. البحث سيساعدك على ايجادها بسرعة بدون مشاكل. عن طريق اضافة Tags معينة لكل فرشاة و البحث بهذه الـTags. مع وجود اختصارات لوحة المفاتيح التي ستساعدك ايضاً

COOLORUS 2

يكفي الحديث عن الفرشاة حتى الآن حان الوقت للتحدث قليلاً عن الألوان. من الأمور المهمة في التصاميم الخاصة بك ان تكون الألوان في تناسق تام مع بعضها البعض. لن تضع لونين لا يناسبان بعض بجانب بعضهما البعض. وان يكون تدرج الألوان مناسباً في التصميم. و هذه وظيفة هذه الإضافة. اضافة COOLORUS 2 تساعدك على اختيار الألوان المناسبة للتصميم و ادراج الألوان المناسبة لتجعل شكل التصميم افضل. و متناسقاً اكثر. و تقلل الوقت الذي تأخذه في تحديد الألوان المناسبة و المختلفة. اضافة COOLORUS 2 تساعدك بشدة في ضبط الألوان فهي حقاً من الإضافات المهمة

COLOR CONSTRUCTOR

مثل COOLORUS 2 هي اضافة خاصة بالألوان. تساعدك على اختيار الألوان المناسبة و الأكثر تناسقاً في التصميم الذي تعمل عليه. بحيث ان يظهر التصميم بحالة مثالية من مزج الألوان. لا تجد الواناً غير متوافقة بجانب بعضها البعض. ولا شكلاً سيئاً للتصميم. هي اضافة فوتوشوب اخرى مفيدة. ستساعدك على انتقاء الوانك بسهولة. و انهاء تصميمك بشكل مثالي و اسرع من ان تأخذ وقتاً لتنتقي الوانك المختلفة. اضافة COLOR CONSTRUCTOR هي اضافة مهمة و مفيدة لكل من يستعمل الفوتوشوب في التصميم