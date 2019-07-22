تكنولوجيا: مراجعة للماسح الضوئي WorkForce DS-1660W من إبسون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة إبسون الماسح الضوئي WorkForce DS-1660W والذي يعد سريع ومتنوع الاستخدامات، إذ انه يمتاز بحجم صغير مع وحدة عمل ADF التلقائية والتي تمتاز بسرعة عالية لتحقيق إنتاجية محسّنة.

مواصفات الماسح الضوئي WorkForce DS-1660W من إبسون

الوزن: 3.9 كجم

الأبعاد: 451 × 315 × 120 ملم

سرعة المسح الضوئي: 25 صفحة في الدقيقة (10 صور في الدقيقة)

حجم الورق الأقصى: A4

اللون: أبيض أو أسود أو رمادي

جهة المسح: الجانبين

قدرة المسح: 50 ورقة

المنفذ: USB 3.0

المحركات: TWAIN

دعم لاسلكي: نعم

التوافق: الهواتف الذكية (عبر Wi-Fi)، نظام Mac OS، و Windows 10، و Windows 8، و Windows 7، و Windows Vista، و Windows XP.

الأنظمة المدمجة: Epson Document Capture Pro (على Windows فقط)، و Epson Scan.

السعر: 192 جنيه إسترليني

مراجعة للماسح الضوئي WorkForce DS-1660W من إبسون:

يجمع هذا الجهاز بين الماسح الضوئي المسطح ووحدة عمل ADF التلقائية بسعة 50 صفحة، وهذا من شأنه أن يتيح المسح الضوئي لمجموعة كبيرة من المستندات، بما في ذلك الكتب والمجلدات وجوازات السفر والمواد الدقيقة، وتتم عملية إجراء المسح الضوئي بسرعة وببساطة لرزم من المستندات المكتبية في نفس الوقت.

ويأتي الماسح الضوئي بحجم 3.9 كجم مع أبعاد 451 × 315 × 120 ملم، ومن اهم ما يميز حجمه الصغير هو إمكانية وضعه بسهولة على مكاتب الاستقبال وأماكن التعامل مع العملاء، فضلاً عن مجموعات الأعمال الإدارية.

يعتبر هذا الماسح الضوئي من أسرع الماسحات الضوئية في فئته؛ إذ يتميز بسرعة مسح ضوئي تبلغ 25 صفحة في الدقيقة، كما انه يدعم إمكانية الاتصال عبر USB 3.0 والتي تضمن لك عدم وجود أي تباطؤ في الأداء حتى عند المسح الضوئي بدقة عالية تبلغ 300 نقطة في البوصة.

ويدعم الجهاز المسح الضوئي لكلا وجهي الصفحة باستخدام إمكانية المسح الضوئي على الوجهين، كما يمكن أيضًا العمل على ما يصل إلى 30 مهمة من خلال لوحة الشبكة الاختيارية، بالإضافة إلى إجراء المسح الضوئي مباشرةً إلى الخوادم والخدمات السحابية وMicrosoft SharePoint.

كما تسمح البرامج المضمّنة من إبسون بالإنتاج المزدوج للصور، والذي يتمثل في المسح الضوئي مرة واحدة ثم النقل إلى وجهتين مختلفتين. ومن اهم ما يميز DS-1660W هو انه يحفز على إجراء المسح الضوئي بسهولة بلمسة واحدة إلى المجلدات والبريد الإلكتروني وحسابات التخزين على شبكة الإنترنت وغيرهم.

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يوفر WorkForce DS-1660W ميزات ذكية عديدة مثل التعديلات الذكية للون والصورة والتي تشمل: القص التلقائي وتعديل الانحرافات وإزالة الصفحات والخلفيات الفارغة، ويتم ذلك باستخدام تقنية معالجة الصور من إبسون. كما يعمل وضع المستندات الطويلة على تمكين المسح الضوئي لوجه واحد من الورق الذي يبلغ طوله أكثر من ثلاثة أمتار (3048 مم).

وعلاوةً على ذلك، تسهم إمكانية الاتصال عبر Wi-Fi وWi-Fi Direct في الماسح الضوئي DS-1660W في تسهيل الأمر على المؤسسات التي تسعى للوصول إلى حل يسمح للعديد من الموظفين الوصول إلى الماسح الضوئي بسهولة.

جدير بالذكر أن هذا الماسح يوفر تطبيق Epson Scan للتحكم فيه من خلال الهاتف الذكي لتعديل الصور الرقمية قبل حفظها ومشاركتها، وذلك مع تمكين تقنية الاتصال بالمجال القريب (NFC).

يدعم الماسح الضوئي مجموعة واسعة من التنسيقات بما في ذلك؛ BMP ، JPEG ، TIFF ، PDF وsPDF.

يعتبر الماسح الضوئي WorkForce DS-1660W مميز مقارنةً بسعره، فهو يوفر سرعة عالية وجودة ممتازة مع دعم USB والتوصيل اللاسلكي.

0.00 يعتبر الماسح الضوئي WorkForce DS-1660W مميز مقارنةً بسعره، فهو يوفر سرعة عالية وجودة ممتازة مع دعم USB والتوصيل اللاسلكي. 9.0/10 الإيجابيات سعر مناسب

جودة مسح عالية

سريع

سهل الاستخدام والتركيب السلبيات فحص تمرير واحد ومحدود

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