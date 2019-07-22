تكنولوجيا: تحديث Android Q يجلب ميزة الإقتران السريع بالسماعات اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تفاصيل جديدة حول الإصدار القادم من نظام تشغيل الأندوريد Android Q، أن جوجل تخطط لجلب ميزة Fast Pair التي تدعم الإقتران السريع بين الهاتف والسماعات اللاسلكية.

في مؤتمر جوجل I/O 2019 الذي عقد خلال الفترة الماضية أكدت جوجل على دعم إصدار Android Q القادم بتحسينات في تقنية البلوتوث، واليوم جاءت تفاصيل جديدة تؤكد على أن جوجل تدفع بميزة Fast Pair في Android Q على أن تتوفر لاحقاً هذا العام للمستخدمين.

وتأتي هذه الميزة لدعم السماعات اللاسلكية المميزة بتقنية الإتصال السريع بالهواتف الذكية، على أن يتم عرض قائمة بالأجهزة اللاسلكية التي تدعم الإتصال بهواتف وأجهزة الأندوريد، حيث يمكن النقر على الجهاز أو السماعة ليتم الإتصال مباشرة.

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ولقد نشرت شركة جوجل قائمة للسماعات اللاسلكية التي تعود لشركات أخرى والتي ستحقق الإستفادة من ميزة Fast Pair في Android Q، حيث تشمل السماعات كلاً من:

Anker Spirit Pro GVA

Anker SoundCore Flare+ Speaker

JBL Live 220BT

JBL Live 400BT

Jaybird Tarah

JBL Live 500BT

1More Dual Driver BT ANC

JBL Live 650BT

LG HBS-SL5

LG HBS-PL6S

Cleer Ally Plus

LG HBS-SL6S

LG HBS-PL5

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