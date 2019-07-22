تكنولوجيا: تحديث Android Q يجلب ميزة الإقتران السريع بالسماعات اللاسلكية

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تفاصيل جديدة حول الإصدار القادم من نظام تشغيل الأندوريد Android Q، أن جوجل تخطط لجلب ميزة Fast Pair التي تدعم الإقتران السريع بين الهاتف والسماعات اللاسلكية.
في مؤتمر جوجل I/O 2019 الذي عقد خلال الفترة الماضية أكدت جوجل على دعم إصدار Android Q القادم بتحسينات في تقنية البلوتوث، واليوم جاءت تفاصيل جديدة تؤكد على أن جوجل تدفع بميزة Fast Pair في Android Q على أن تتوفر لاحقاً هذا العام للمستخدمين.
وتأتي هذه الميزة لدعم السماعات اللاسلكية المميزة بتقنية الإتصال السريع بالهواتف الذكية، على أن يتم عرض قائمة بالأجهزة اللاسلكية التي تدعم الإتصال بهواتف وأجهزة الأندوريد، حيث يمكن النقر على الجهاز أو السماعة ليتم الإتصال مباشرة.
ولقد نشرت شركة جوجل قائمة للسماعات اللاسلكية التي تعود لشركات أخرى والتي ستحقق الإستفادة من ميزة Fast Pair في Android Q، حيث تشمل السماعات كلاً من:
- Anker Spirit Pro GVA
- Anker SoundCore Flare+ Speaker
- JBL Live 220BT
- JBL Live 400BT
- Jaybird Tarah
- JBL Live 500BT
- 1More Dual Driver BT ANC
- JBL Live 650BT
- LG HBS-SL5
- LG HBS-PL6S
- Cleer Ally Plus
- LG HBS-SL6S
- LG HBS-PL5
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