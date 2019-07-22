آسوس تعلن عن هاتف الألعاب ROG Phone II

أعلنت شركة آسوس اليوم عن الجيل الثاني من هاتفها المخصص للألعاب (Asus ROG Phone II)، والذي يوفر أفضل تجربة ألعاب للهواتف الذكية من خلال شاشة (HDR) بتردد 120 هيرتز، ومجموعة مختلفة من الملحقات والشراكات الرئيسية مع مطوري الألعاب.

وصممت الشركة الهاتف للاعبين ولمستخدمي أندرويد على السواء، وتحقيقًا لهذه الغاية، فإن بإمكانك التبديل بين واجهة المستخدم القريبة من الخام (مستعارة من Zenfone 6) وواجهة (ROG UI) التي تركز على اللعبة.

ويمكن رؤية الطبيعة المزدوجة للهاتف من خلال تصميمه أيضًا، إذ احتفظ الهاتف بسماكة أقل من 78 ميليمتر، بحيث يمكن استخدامه بيد واحدة، لكن آسوس حسنت كل شيء للاستخدام بالوضع الأفقي.

ويمكن تشغيل شاشة (AMOLED) بقياس 6.59 إنشًا بمعدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز مع زمن وصول قدره 1 ميلي ثانية (تتوفر أيضًا أوضاع 60 هيرتز و 90 هيرتز).

ويحتوي مستشعر اللمس على معدل أخذ عينات يبلغ 240 هيرتز، وبفضل التحسينات التي تم إجراؤها على نظام أندرويد الأساسي، فإن آسوس تزعم أنها حققت زمن تأخر أقل عند اللمس من جهاز (iPhone XS Max).

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وتتمتع الشاشة بدقة تبلغ 1080×2340 بيكسلًا، بنسبة عرض إلى ارتفاع 19.5:9، وتدعم (HDR)، وتتجاوز حدود مساحة الألوان (DCI-P3) ما نسبته 108 في المئة، وتتميز بدقة ألوان مثالية.

ويسمح Armoury Crate – لانشر ألعاب آسوس – بتخصيص الإعدادات لكل لعبة، كما هناك (Game Genie) للتعامل مع أشياء مثل الإشعارات والمكالمات الواردة وقفل السطوع.

وتوجد مكبرات صوت ستيريو أمامية بجانب الشاشة، مع دعم (DTS: X Ultra)، حتى تتمكن مكبرات الصوت من محاكاة الصوت متعدد القنوات، وجرى تعزيز مكبرات الصوت بمساحة أكبر مما يجعلها أعلى بمقدار 2.5 مرة من مكبرات الصوت على هاتف (ROG) من الجيل الأول.

وحصلت أزرار (AirTriggers) القابلة للتخصيص على تحسينات، بحيث يمكنك الآن أن تضع أصابعك عليها كما تفعل مع المشغلات الفعلية، وسوف تكون الأزرار قادرة على معرفة متى يجري الضغط باستمرار، كما أنها تتعرف على إيماءات التمرير الجديدة.

ويوجد محركان للاهتزاز على اليسار واليمين، ويمكن استخدام هذه المحركات في الألعاب، مثل (Asphalt 9)، للحصول على ردود فعل حول الاتجاه، وحسنت آسوس المحركات لتقليل زمن استجابة الاهتزاز للأزرار حتى 20 ميلي ثانية.

ويوجد منفذ لسماعة الرأس بحجم 3.5 ميليمتر، وهناك أربع ميكروفونات، لذا بغض النظر عن كيفية حملك للهاتف، سيظل الصوت واضحًا.

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كما حسنت آسوس الكاميرا الأمامية، بدقة 24 ميجابكسل، من أجل الاستخدام بالوضع الأفقي، بينما يتيح مكان وجود الهوائي إمكانية الاتصال بالشبكة اللاسلكية بزمن تأخر منخفض وإنتاجية عالية، الأمر الذي يساعد اللاعبين ومحبي البث.

ويعمل (Asus ROG Phone II) باستخدام معالج كوالكوم (Snapdragon 855 Plus)، والذي يعمل على زيادة سرعة وحدة معالجة الرسوميات (Adreno 640) إلى 675 ميجاهيرتز، مما يشكل زيادة بنسبة 15 في المئة.

وتقول آسوس: إن نظام التبريد الخاص بها، بما في ذلك غرفة البخار والفتحات، سيمنع الاختناق الحراري لمعالج (Snapdragon 855 Plus)، وهناك الجيل الثاني من مروحة (AeroActive Cooler II) الأقل ضجيجًا بمقدار أربع مرات (24 ديسيبل).

وتحافظ المروحة على برودة السطح الخارجي للهاتف، مما يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة بمقدار 5 درجات مئوية، ويمكن لهذه المروحة أن تعمل بمثابة مسند، بحيث يمكنك ترك الهاتف على الطاولة واستخدام وحدة تحكم لاسلكية.

وهناك ملحق (ROG Kunai Gamepad) لتحويل الهاتف إلى منصة ألعاب محمولة على نمط نينتندو سويتش (Nintendo Switch).

كما أصدرت الشركة منصة (TwinView) الجديدة ذات الشاشة المزدوجة، والتي تضيف شاشة OLED ثانية بمعدل تحديث 120 هيرتز، إلى جانب إضافتها لمروحة تبريد وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

ويتمتع هاتف (Asus ROG Phone II) ببطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تقدم 7 ساعات من العمل المتواصل بدون توقف، مع دعم للشحن السريع (ROG HyperCharge) بقدرة 30 واط باستخدام كابل (3A) قياسي 3A، كما أنها تدعم تقنية الشحن السريع (Quick Charge 4.0).

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابيكسل (Quad Bayer)، وعدسة ثانوية بزاوية عريضة 125 درجة بدقة 13 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابيكسل.

ويحتوي هاتف (ROG Phone II) على 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت من نوع (UFS 3.0) فائق السرعة، مع وجود منفذ (USB 3.1)؛ ومنفذ (DisplayPort 1.4)؛ ومنفذ (USB 2.0).