هكذا كان يبدو هاتف سامسونج الملغي الكامل الشاشة والخالي من الأزرار

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل بضعة أشهر، كانت هناك شائعة مفادها أن شركة سامسونج كانت تعمل على هاتف ذكي جديد للإحتفال بالذكرة العاشرة من شأنه دفع الحدود من خلال تزويده بشاشة كاملة ويفتقر إلى أي أزرار فعلية من خلال إستبداله بإطار حساس للضغط.

أما وقد قلنا ذلك، فقد قام المسرب الصيني الشهير Ice Universe اليوم بنشر الصورة أعلاه والتي تعطينا فكرة عن الكيفية التي كان سيبدو بها هذا الهاتف الخالي من الأزرار. وعلى اليسار يوجد الهاتف Galaxy Note 10 القادم، وعلى اليمين الهاتف الغامض الذي تم إلغاؤه الآن والذي يحمل إسم Project R6. وعلى الرغم من كونه جزءًا من سلسلة هواتف Galaxy A Series، إلا أنه كان يعمل بالمعالج Snapdragon 855.

كان Ice Universe قد قال من قبل أن شركة سامسونج ألغت المشروع بعدما دخلت شركة Huawei في دوامة من المشاكل مع الحكومة الأمريكية، وهو الأمر الذي أدى بشركة سامسونج إلى الشعور بالإرتياح وعدم المجازفة بمثل هذا التصميم. ومع حل كافة المشاكل مع الحكومة الأمريكية، من المتوقع أن تقوم شركة Huawei بإستخدام نفس الشاشة المنحنية الطرفين في هاتفها الرائد المقبل، Huawei Mate 30 Pro.

أوضح بعض الأشخاص أن التصميم الخالي من الأزرار والمزود بالشاشة الخالية من الإطار من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء جهاز صعب الإستخدام وهش في نفس الوقت. ما هو إعتقادكم أنتم؟ إسمحوا لنا بمعرفة ذلك في حيز التعليقات أدناه.

Note10 VS Project "R6"

(Samsung cancelled project:R6, using the same screen as Note10) pic.twitter.com/6L3b9BrP72