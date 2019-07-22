التحديث الأحدث للهاتف Galaxy A70 يجلب معه ميزة Super Steady للكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - أصبح Galaxy A70 ثاني هاتف في سلسلة هواتف Galaxy A Series يحصل على ميزة منع الإهتزاز في الفيديوهات، Super Steady. تم تضمين هذه الميزة لأول مرة في سلسلة هواتف Galaxy S10 Series، وتم تضمينها أيضًا بعد ذلك في الهاتف Galaxy A80.

ضع في إعتبارك أن ميزة Super Steady تقوم بتقليل مجال رؤية الكاميرا أكثر من نظام التثبيث الإلكتروني للصورة المعروف إختصارًا بإسم EIS، ولكنها تقوم بإلتقاط لقطات أكثر سلاسة بشكل محلوظ. وعلاوة على ذلك، فميزة Super Steady تسمح فقط بتسجيل الفيديوهات بدقة 1080p وبمعدل 30 إطار في الثانية.

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هذا التحديث متوفر حاليًا للهاتف Galaxy A70 في هولندا وبلجيكا، ولكن من المفترض أن يصل إلى المزيد من ملاك الهاتف Galaxy A70 في المزيد من المناطق حول العالم في قادم الأيام والأسابيع مع العلم بأنه يحمل البنية رقم A705FNXXU2ASF5، ويبلغ حجمه أقل من 500 ميجابايت بقليل. وبغض النظر عن ميزة Super Steady، فهو يقوم أيضًا بتحسين أداء وإستقرار نظام التشغيل، ويقوم بتثبت الإصلاحات الأمنية لشهر مايو، كما أنه يقوم بتحسين حساسية الشاشة للمس، وتحسين إستقرار الكاميرا.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.