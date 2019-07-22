صحيفة تكشف عن وثائق مسربة تثبت مساعدة 'هواوي' سراً لحكومة كوريا الشمالية

وذكرت الصحيفة في تقرير، أن "شركة معدات الاتصالات الصينية هواوي أقامت شراكة، استمرت 8 أعوام، مع الشركة الصينية المملوكة للدولة (باندا إنترناشونال إنفورميشن تكنولوجيز) في مجموعة متنوعة من المشاريع".وأضافت "أنها حصلت على الوثائق من قاعدة بيانات تجدول عمليات هواوي في جميع أنحاء العالم"، مبينة "أنها حصلت على المستندات وجداول البيانات من موظف سابق في هواوي وآخرين، اعتبروا هذه المعلومات متاحة للعامة، وليست سرية".

ويثير كشف "واشنطن بوست" أسئلة بشأن ما إذا كانت الشركة الصينية، التي تستخدم التكنولوجيا الأميركية في مكونات أجهزتها، قد انتهكت ضوابط التصدير الأميركية بتقديمها معدات إلى كوريا الشمالية، حيث يواجه النظام المعزول عقوبات دولية واسعة النطاق بسبب برنامج الأسلحة النووية وانتهاكات حقوق الإنسان.



وتحقق وزارة التجارة الأميركية، التي رفضت التعليق على كشف "واشنطن بوست"، في صلات مزعومة بين هواوي وكوريا الشمالية منذ عام 2016، أما وزارة العدل فقد اتهمت شركة هواوي بالاحتيال المصرفي، وانتهاك العقوبات الأميركية على إيران.