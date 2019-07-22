مشاكل خدمة الـ ADSL أسباب وحلول لكافة المشاكل

محتوي المقالة

خدمة الـ ADSL أو ما نعرفه بإسم الإنترنت المنزلي الثابت أصبحت موجودة في كل منزل وأصبح لا يمكن الإستغناء عنها تماماً، هناك الكثير من الأمور التي نستخدم الإنترنت فيها وتعتبر خدمة الـ ADSL في الكثير من البلاد والمناطق حول العالم أفضل حل لها من الناحية المادية أو من ناحية إستقرار الخدمة.

ولكن كمعظم خدمات الإنترنت والخدمات الإلكترونية توجد مشاكل خدمة الـ ADSL بكثرة حول العالم ولأسباب مختلفة وهذا لأن توفير هذه الخدمة وجودتها يعتمدان على أكثر من عامل ولتكون جودة الخدمة في أفضل وضع لها تحتاج أن تعمل كل هذه العوامل والأجزاء معاً على أكمل وجه.

كيف تعمل خدمة الـ ADSL ؟

في البداية دعونا نتفق على الأجزاء التي تعمل معاً لتحصل على أفضل أداء وجودة من خدمة الـ ADSL بعيداً عن الأمور التقنية المعقدة، في البداية لتحصل على خدمة الـ ADSL فأنت تحتاج إلى خط أرضي ثابت يتم توصيله بجهاز Router أو Modem وهو وحدة الإتصال التي ستربط بين جهازك المنزلي وخوادم الشركة المزودة للإنترنت، بعد أن يتم الإتصال بخوادم شركة الإنترنت المحلية لديك فأنك تحصل على عنوان IP يربط مكانك الفيزيائي في شبكة الهاتف الثابت المحلية “مثلاً كالشارع الذي تقطن فيه والعنوان” بشبكة الإنترنت العالمية ويصبح هذا الـ IP هو إسمك التعريفي ورمزك التعريفي على هذه الشبكة التي تتصل بها من خلال إتصال سلكي ما بين خوادم شركة الإنترنت المحلية لديك بخوادم الإنترنت العالمية Servers.

إذاً في حالة حدوث عطل في أي واحد من هذه المكونات وهي :

جهاز الإتصال المحلي لديك Router أو Modem

خط الإنترنت الذي يصل ما بين نقطة التجميع إلى جهازك

الكابل الرئيسي الذي يصل ما بين نقطة التجميع المجاورة لك بخوادم شركة الإنترنت المحلية في مدينتك

خوادم شركة الإنترنت المحلية لديك بجانب قريتك – السنترال –

الكابل العمومي الذي يربط خوادم شركة الإنترنت المحلية في مدينتك/ قريتك بخوادم شركة الإنترنت الموجودة في بلدك بأكملها

خوادم شركة الإنترنت المحلية العمومية التي تتصل بها الدولة بأكملها وتستخدمها للإتصال بشبكة الإنترنت العالمية

كابل الإنترنت البحري الذي يربط بلدك بخوادم الإنترنت العالمية

خوادم الإنترنت والمواقع العالمية.

فإن إتصالك بالإنترنت الخاص بك سيتوقف تماماً أو سيكون بطيئاً أو ستعاني بأي شكل من الأشكال حتى يتم إصلاح هذا العطل، جزء من هذه الأعطال يمكننا حله محلياً ويدوياً والجزء الآخر يتطلب تدخل شركات الإنترنت لذا سنتحدث اليوم وبشكل خاص عن الجزء الذي يمكننا حله يدوياً.

حل مشاكل خدمة الـ ADSL المتعلقة بخط التليفون الأرضي الثابت :

الخطوة الأولى دائماً هي أن تستبعد فكرة أو إحتمالية وجود مشكلة عالمية للإنترنت قبل أن نبدأ في محاولة حل هذه المشكلة، المشكلة العالمية أو المحلية هذه يمكن أن تكون على مستوى شبكة الإنترنت بأكمله مثلما حصل مع خوادم الفيس بوك في الفترة الماضية أو مع شركة إنترنت بعينها في دولتك وقد تكون مع سنترال محلي أو مركز خوادم محلي في مدينتك.

الخطوة الأولى دائماً هي الإتصال بصديق يشاركك السكن في نفس المنطقة ويعمل على نفس الخوادم المحلية ونفس شركة الإنترنت، قم بالإتصال به وسؤاله عن حالة الإنترنت لديه، إن كان لديه عطل أيضاً فهذا يعني أن المشكلة خارجة عن سيطرتك.

أما إن كان الإنترنت يعمل لديه بشكل جيد ولا مشاكل ستحتاج إلى التوجه إلى شركة الإنترنت والتليفون الأرضي الخاصة بك، معظم الشركات الآن في مصر تمتلك مواقع ويمكنك الإشتراك فيها برقم هاتفك الأرضي حتى تتمكن من معرفة حالة هذا الإشتراك الخاص بك، تأكد من عدم وجود أي فواتير مستحقة أو غيرها من الأمور التي قد تعيق إتصالك وتجعل الشركة تفصل الخدمة عنك.

إكتشاف مكان مشكلة إتصال خدمة الـ ADSL :

كما قلنا سابقاً هناك الكثير من المشاكل التي قد تحدث في خدمة الـ ADSL وقد تكون المشكلة من أي مكان موجود حول العالم وأي جزء في شبكة الإتصال وطرقه لذا فإن أفضل طريقة لمعرفة مكان الخطأ هو تتبع الإتصال والتأكد من الـ Ping وسرعة التواصل مع الخادم والرد من الخادم ويكون هذا من خلال واجهة أوامر CMD .

طريقة تطبيق هذا الأمر سهلة للغاية، كل ما عليك فعله هو فتح واجهة الأوامر CMD عن طريق الضغط على زري Win+ R على لوحة المفاتيح ثم كتابة الأمر التالي : tracert –d 8.8.8.8 ثم إنتظار النتيجة.

Advertisements

إن كانت النتيجة مثل الموجودة بالأسفل وبها أرقام ms فهذا يعني أن إتصالك يعمل بشكل جيد وهذه الأرقام هي سرعة إتصالك وسرعة إستجابة الخادم لطلبات الوصول للمواقع، العنوانين التي تراها أمامك الآن هي مجموعة لعنواين مختلفة على الإنترنت سنشرحها بشكل كامل :

كل سطر من هذه السطور يمثل سرعة الإتصال بواحد من الخوادم وبوابات الوصول إلى الإنترنت العالمي.

السطر الأول والعنوان الذي يبدأ بـ 192. هو عنوان المودم الـ Router المحلي لديك لذا ستجد أن الوصول إليه هو الأسرع.

السطر الثاني وهو رقم 41. هو عنوان الخادم العام الذي تستخدمه شركة الإنترنت وسرعة الإتصال به.

باقي الأسطر والعناوين هي نقاط الربط الدولية حتى تصل إلى عنوان الموقع الذي ترغب في التأكد من سرعة الإتصال به، في هذه الحالة لم نقم بتحديد موقع معين ورغبنا في معرفة سرعة الإتصال العامة لذا فإن السطر قبل الأخير تجد النتيجة Request Timed OUt أي أن الإتصال لم يتم.

العنوان الآخير هو خادم جوجل وبروكسي جوجل الذي نتصل بالإنترنت من خلاله وهو 8.8.8.8

في حالة وجود مشكلة في أي سطر من هذه السطور فهذا يعني أن هناك مشكلة بالإتصال بأحد الخوادم.

إن كانت المشكلة في السطر الأول فهذا يعني مشكلة بالإتصال بـ Router الخاص بك، إن كانت المشكلة في السطر الثاني فهذا يعني مشكلة في الإتصال بخادم شركة الإنترنت .

حل مشاكل الإتصال بالـ Router الخاص بك :

هناك عدة أسباب قد تكون جزءاً من مشكلة الإتصال بالخادم الخاص بك، مثلاً كأن يكون هناك عطب في الراوتر نفسه وتجد أن واحدة من الإشارات الموجودة على الجهاز لا تعمل بشكل جيد، أو أن كابل الإنترنت أو شبكة الواي فاي فيها مشكلة ما.

في بعض الأحيان يعبث أطفالك أو تعبث أنت بإعدادات الـ Router وتفقد كلمة المرور الخاص بك، لذا في هذه الحالة دائماً قم بإدخال دبوس صغير في الفتحة الصغيرة المذكور أعلاها Reset ثم إتصل بمزود خدمة الإنترنت لتحصل على إعدادات الـ Router الخاصة بك.

حل مشاكل الإتصال بخدمة الـ ADSL المتعلقة بشركة الإنترنت :

تأكد دائماً من أن تقوم بدفع فاتورة الإتصال بالإنترنت ويمكنك مراجعة الموضوع التالي لتجد طريقة دفعها من على الإنترنت دون الذهاب إلى الفرع ثم قم بالإتصال بهم وتقديم شكوى ومراجعة خطوات الإتصال معهم حتى تتأكد من عدم وجود مشاكل من ناحيتهم .