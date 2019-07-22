حل مشكلة البلوتوث لا يعمل على نظام ويندوز Windows 10

محتوي المقالة

البلوتوث من الخواص التي قل استعمالها بعض الشئ الآن. فهو ليس وسيلة نقل البيانات و الملفات السريعة جداً التي اعتاد المستخدمون على استعمالها. فبعد ظهور وسائل اخرى -كالتطبيقات التي تعتمد على شبكة الـwifi- كتطبيق Shareit و MiDrop و غيرهم اصبح استعمال هذه الخاصية امر شبه نادر. اقتصر استعماله فقط في هذه الفترة على الاتصال بين اجهزة الهواتف و السماعات اللاسلكية. او بين اجهزة الكمبيوتر و الفأرة او لوحة المفاتيح اللاسلكية ايضاً بهذه التقنية. لكن بعض المستخدمين عندهم شكوى ان الأجهزة بنظام Windows 10 تعاني من اختفاء هذه الخاصية. فما الحل؟. هذا ما سنعرضه في هذا الموضوع

حدث النظام

السبب الاساسي في تعطل قطعة من الجهاز هو النظام نفسه. يمكن ان المشكلة فعلاً ان النظام لا يقرأ قطعة البلوتوث الخاصة بالجهاز. فعمل تحديث للجهاز سيساعدك على محاولة حل هذه المشكلة. عند تحديث النظام فإن Windows 10 يقوم بتثبيت تعريفات افتراضية و تعمل على كل القطع لتشغيل الخواص كاملة. و لكن ليس بالكفائة القصوى. بمعنى ان النظام يتم تثبيته و معه تعريف كارت الإنترنت الافتراضي الشامل. لكن بهذا التعريف لا يعمل الكارت بكفائته القصوى. بل يكون بكفائة اقل حتى يتم تثبيت التعريف الحصري له. و هكذا. فيمكنك تجربة تحديث النظام. ليتم تثبيت تعريف افتراضي يقوم بقرائة هذه القطعة و تشغيلها. و لحل مشكلة البلوتوث على جهازك الشخصي

شكل الـDevice manager في حالة ان الجهاز لا يقرأ البلوتوث

خطوات التحديث

افتح تطبيق Settings

اختر Update and security

اضغط على Check for updates للبحث عن تحديثات النظام و تثبيتها

اقرأ حول التحديثات

اظهر الأجهزة المختفية

في قائمة Device manager تستطيع ان ترى كل القطع الموصلة بالجهاز. اياً كان استعماله. حتى انه يظهر لك مداخل الـUSB الموصلة في الجهاز. المداخل نفسها و ليس الموصل بهم فحسب. في حالة ان القطع الموصلة بجهازك ذات عدد كبير للغاية يقوم النظام بإخفاء العديد من التعريفات ولا تظهر امامك في الـDevice manager. فيمكن انه بسبب ما فإن التعريف الخاص بالبلوتوث مختفي. فيمكنك اظهاره من نافذة Device manager و فحصه بنفسك. تابع الخطوات التالية لتعرف كيفية اظهارها

1- اضغط بالزر الأيمن على This PC

2- اختر Manage

3- اختر من اليسار Device Manager

4- من قائمة View اختر Show Hidden Devices

استعمل مصحح الأخطاء لإصلاح البلوتوث

عندما يتعلق الامر بـWindows 10 فإن مصحح الأخطاء الخاص بالنظام -وعلى عكس العديد من النسخ السابقة- من افضل طرق اصلاح الأخطاء التي يمكنك استعمالها. نعم في البداية مصحح الأخطاء الخاص بـWindows لم يكن جيداً. و لم يقم بإفادة المستخدمين بشكل كبير. لكن مصحح الأخطاء المحسن في تحديث 1903 في Windows 10 غير هذا المفهوم بشكل كبير و سيساعدك بشدة على حل مشكلاتك. مصحح الأخطاء المستحسن على Windows 10 سيقوم بضبط التعريف ان كانت المشكلة به و ضبط الإعدادات الخاصة بالقطعة و اعادة ضبطها. ليضمن لك حل المشكلة. قد تحدثنا عن مصحح الأخطاء المحسن في موضوع سابق يمكنك قرائته

تحديث تعريف البلوتوث

الحل الشائع و الأكثر شهرة هو عمل تحديث للتعريف. لإعادة ضبط كل ما في التعريف و اتاحة التعريف للعمل من جديد ليستطيع تشغيل قطعة الـBluetooth لتفعيله بشكل سليم. التحديثات -كما نقول دائماً- من اكثر الأشياء التي يجب ان تهتم بها لما تحمله من اصلاحات مختلفة و لضبط التعريف ليعمل من جديد بشكل مثال. و لحل المشكلة للأبد. يمكن تحديث التعريف عن طريق نافذة Device manager مباشرة. لحل هذه المشكلة بشكل نهائي. تابع الخطوات لتستطيع تحديث التعريف الخاص بك

خطوات تحديث تعريفات بلوتوث

1- اضغط بالزر الأيمن على This PC

2- اختر Manage

3- اختر Device manager من اليسار

Advertisements

4- قم بالضغط على السهم الصغير بجانب الـBluetooth

5- اضغط على كارت الـBluetooth الخاص بك

6- اضغط على زر التحديث الموجود اعلى الشاشة

7- اختر Search Automatically for updated driver software

8- سيقوم النظام بالبحث عن اي تحديثات خاصة بالبلوتوث و تثبيتها تلقائياً

استعمال ادوات الفحص

ادوات الفحص الخاصة بالنظام مثل DISM هي ادوات مساعدة جداً للبحث عن المشاكل المختلفة في الجهاز و اصلاحها بشكل تلقائي. من الطرق السهلة جداً استعمال اداة DISM حيث انها تقوم بفحص الجهاز بمجرد تشغيلها. و اظهار المشاكل التي به. و من ثم العمل على حل هذه المشاكل و التخلص منها. و هكذا جتى يصبح جهازك بلا مشاكل نهائياً. اداة DISM ظهرت في تحديث مايو لـWindows 10 برقم 1903. و هي سهلة الإستعمال و سريعة الإستعمال ايضاً. كنا قد شرحناها في موضوع سابق يمكنك قرائته على موقعنا

اعادة تشغيل خدمة البلوتوث

بلوتوث مثله مثل اي شئ في الجهاز يعتبر خدمة في تصنيف windows 10. يمكنك اعادة تشغيل هذه الخدمة. ايقافها بشكل دائم. تفعيلها بشكل يدوي او تلقائي. و هكذا. يمكن ان مشكلتك مع البلوتوث تكمن في كون الخدمة الخاصة به بها مشكلة و تحتاج الى اعادة تشغيل. فما الحل؟. الحل هو اعادة تشغيل الخدمة من جديد. و ذلك عن طريق نافذة Services. التي تحتوي على كل الخدمات الخاصة بجهازك في مكان واحد. جرب هذا الحل فيمكن ان ينجح في حل مشكلة البلوتوث على جهازك بشكل نهائي

خطوات اعادة تشغيل خدمة بلوتوث

1- افتح ناقذة Run عن طريق زري Windows + R

2- اكتب الأمر Services.msc ثم اضغط Enter

3- ابحث عن Bluetooth support Service

4- اضغط على الخدمة بزر الفأرة الأيمن و اختر Restart

5- اضغط مجدداً بزر الفأرة الأيمن و اختر Properties

6- عند اختيار Startup type اختر Automatic