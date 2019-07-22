كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Honor إعلان تشويقي جديد لسلسلة Honor 9X المقرر الإعلان الرسمي عنها غداً، حيث يأتي الإعلان التشويقي الجديد ليلقي الضوء على تقنية WiFi ونظام التبريد في هواتف Honor 9X و Honor 9X Pro.
ينطلق غداً مؤتمر Honor 9X الذي يعقد في الصين، حيث تستعرض Honor رسمياً المواصفات التي ينطلق بها كلاً من هاتفي Honor 9X و 9X Pro إلى الأسواق هذا العام.
ولقد كشف بالفعل عن الكثير من مواصفات هاتفي Honor 9X و 9X Pro في العديد من التسريبات التي نشرت حتى الآن، واليوم تقدم الشركة تفاصيل جديدة في أحدث الإعلانات التشويقية.
ويشير الإعلان التشويقي الجديد إلى كفاءة تقنية WiFi ونظام التبريد الذي يدعم هاتف Honor 9X Pro، ويشير الملصق الأول إلى تقنية WiFi حيث من المتوقع أن يدعم الهاتف تقنية WiFi 802.11ax.
بينما يشير الملصق الإعلاني الثاني لنظام التبريد، حيث تشير التوقعات إلى أن هاتف 9X Pro يضم نظام تبريد سائل، لدعم تجربة ألعاب مميزة، كما يأتي هذا النظام في أنابيب تعمل على تشتيت الحرارة، لذا نترقب إنطلاق مؤتمر العملاق الصيني غداً للإعلان الرسمي عن سلسلة Honor 9X.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Honor تكشف عن مميزات جديدة لهواتف Honor 9X قبل الإعلان الرسمي غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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