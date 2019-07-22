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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تؤكد الكثير من التسريبات حتى الآن على خطط ابل لجلب الكثير من المميزات الجديدة في إصدارات 2020 من هواتف الأيفون، وفي تسريبات جديدة أشير إلى أن ابل قد تقدم معدل 120Hz من بين مميزات إصدارات العام المقبل.
يدعم إرتفاع معدل تحديث الإطارات في شاشة الهواتف الذكية عرض إنسيابي مميز بإستجابة سريعة في الشاشة عند التمرير على الشاشة أو في تجربة الألعاب، لذا تتجه الكثير من الشركات لرفع معدل تحديث الإطارات في الشاشة، حيث قدمت Asus مؤخراً أعلى معدل تحديث يصل إلى 120Hz في هاتف الألعاب ROG Phone II.
وفي تقرير جديد نشر اليوم حول إصدارات ابل في 2020 من هواتف الأيفون، أشير إلى أن عملاق التكنولوجيا تفكر بالفعل في دعم الإصدارات القادمة بمعدل 120Hz.
ولقد قدمت شركة وان بلس في هاتفها المميز OnePlus 7 Pro معدل تحديث يصل إلى 90Hz، إلا أن أعلى معدل جاء اليوم في هاتف ROG Phone II المخصص للألعاب، ولتحقيق نفس المعدل في تحديث الإطارات بدأت شركة ابل في محادثات مع كبرى الشركات المصنعة للشاشات من سامسونج وLG.
يذكر أن ابل قدمت بالفعل هذا المعدل في تحديث الإطارات في بعض إصدارات الشركة من أجهزة الآيباد التي قدمت في 2017، حيث جاء جهاز iPad Pro المميز بحجم 10.5 إنش بمعدل تحديث للإطارات 120Hz في إصدارات 2017 و2018، والتي عرفت من ابل بتقنية ProMotion، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول إصدارات ابل القادمة من هواتف الأيفون التي تنطلق في 2020.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ابل تخطط لدعم إصدارات 2020 من هواتف الأيفون بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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