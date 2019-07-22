Honor تشوق للمزيد من ميزات الهاتف Honor 9X Pro قبل يوم واحد من الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أننا نعرف بالفعل كل شيء تقريبًا عن الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro، إلا أنه تم اليوم نشر إثنتين من الصور التشويقية لإبقائنا متحمسين لحدث الإعلان الرسمي المقرر عقده يوم غد الثلاثاء. الصور التشويقية التي تم نشرها اليوم على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo اليوم تتحدث عن قدرات WiFi ونظام التبريد في الهاتف Honor 9X Pro.

الصورة التشويقية الأولى تلمح إلى أن الهاتف Honor 9X Pro سيحصل على إستقبال واسع النطاق للواي فاي بحيث سيكون بإمكانه إختراق جدارين وفقا لشركة Honor. هذا يعني أن الهاتف Honor 9X Pro سيدعم على الأرجح WiFi 802.11ax.

في الصورة التشويقية الثانية، نرى سائلاً أزرق يشكل الحرف X. تشير التفاصيل إلى أن الهاتف سيأتي بنظام التبريد بالسائل والذي سيكون مفيدًا أثناء تشغيل الألعاب. كما هو الحال مع الأجهزة السابقة المزودة بنظام التبريد بالسائل، فمن المحتمل أن يتم تزويد الهاتف بأنبوب لتبديد الحرارة بدلاً من مبرد حقيقي بالسائل.

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هذا كل ما لدينا حاليًا، ولكن لا تنسوا العودة إلينا يوم غد الثلاثاء للحصول على كافة المعلومات حول الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro، بما في ذلك قائمة المواصفات الكاملة والأسعار وموعد الإطلاق.